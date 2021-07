Lubuskie na weekend? Zdecydowanie tak! Tego lata zapraszam do nas na wszystkie wakacyjne weekendy, choć wiem, że to i tak mało czasu, by dobrze poznać turystyczne walory regionu. W wakacje spróbujmy choć na chwilę odpocząć od trudów czasu pandemii, zrelaksować się i nabrać sił. Lubuskie jest do tego miejscem idealnym. Bo to miejsce, które oddycha zielonymi lasami, zachwyca soczystymi winnicami, a dzięki licznym jeziorom – których mamy ponad 500 – i rzekom przyciąga swoim niepowtarzalnym mikroklimatem. Smakuje też miodem i winem, dobrą rybą i grzybami. W tym roku chcemy przypomnieć, że nasze Lubuskie jest najlepszym miejscem na kilkudniowe wypady rekreacyjne, przyjazne każdemu, kto szuka ciszy i spokoju.

Na początek jednak o wydarzeniach, na których warto u nas zagościć. Na wakacyjne powitanie zapraszamy na Święto Województwa Lubuskiego. Znane wszystkim, ale tym razem, po pandemicznej przerwie, w nowej formule. Wydarzenie odbędzie się zarówno w Gorzowie Wielkopolskim, Zaborze, jak i Zielonej Górze. W Grodzie nad Wartą Święto Województwa zagości dwukrotnie: będziemy podczas dwóch koncertów w ramach „Dobry Wieczór Lubuskie" – 3 lipca i 1 sierpnia. W pierwszej odsłonie zaśpiewają Mela Koteluk i Kwadrofonik, a 3 sierpnia gwiazdą Święta Województwa będzie zespół Raz Dwa Trzy (od lat trzymamy się zasady, by do wspólnego świętowania zapraszać muzyków i zespoły wywodzące się z Lubuskiego). ŚWL zawita też do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, gdzie pod koniec sierpnia, na zakończenie wakacji, odbędzie się giełda winiarska. Na melomanów czeka niezwykły koncert na winnicy w wykonaniu kolejnej lubuskiej artystki i ambasadorki regionu lubuskiego Misi Furtak. Czytaj także: Niezapomniane wakacje w Lubuskiem. Zobacz multireportaż z krainy zamków i pięciuset jezior Podczas tegorocznych wakacji czeka nas wspaniały jubileusz – 50. edycja Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie (kiedy to zleciało?!). Festiwal odbędzie się na przełomie sierpnia i września, i jak zawsze, wśród łagowskich jezior zostanie zaprezentowane ambitne kino nie tylko polskie, ale również Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zapomnijcie też wpaść do Nowej Soli na Solanin Film Festival oraz odwiedzić uwielbiany, szczególnie przez melomanów, Festiwal „Muzyka w Raju". Natomiast dla miłośników tradycji winiarskiej i dobrego, regionalnego jedzenia przygotowaliśmy cykl imprez w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze, gdzie odbywać się będą warsztaty z uprawy winorośli. Czytaj także: Lubuskie szlaki rowerowe. Po drodze ptasi raj, kąpiel żubra i kamień diabła Zachęcam do zwiedzania naszego regionu i poznawania jego tajemnic. Weekendowe wypady rowerowe, spływy kajakowe i po prostu… zanurzenie się we wszechogarniającej ten region zieleni – tyle wystarczy, by zregenerować siły. Pandemia pokazała, jak bardzo potrzebujemy kontaktu z naturą, która koi, wycisza i pozytywnie nastawia do świata. Terenów zielonych jest tu dostatek, miejsc wartych poznania jeszcze więcej. Zachęcam szczególnie do zwiedzania winnic. Winiarstwo na ziemi lubuskiej ma przecież ponad 850-letnią historię. Lubuskie to miejsce odpoczynku z daleka od zgiełku, który można napotkać na zatłoczonych plażach nadmorskich czy nad mazurskimi jeziorami. U nas można odpocząć w stylu slow, w zgodzie z naturą i samym sobą. Tu nam zielono i spokojnie. REKLAMA CZYTAJ TAKŻE: Lubuskie nieznane: Pół mostu na Odrze, miasteczko jak Kazimierz i Japonia w ogrodzie