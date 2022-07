25 lat od wielkiej wody w Nowej Soli [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W tym roku mija 25 lat od tego traumatycznego dla wielu mieszkańców wydarzenia. Przypominamy archiwalne zdjęcia i artykuł Krzysztofa Kołodziejczyka sprzed 15 lat.

Każdy z nowosolan zna historie powodziowe. Powódź wpisała się w miasto i dotknęła wszystkich. Jakoś. Albo ktoś spał u rodziny, albo to u nich spali. Albo pracowali na wałach, dowozili jedzenie, albo po prostu bali się, kiedy patrzyli, jak Odra niosła ze sobą szafy, martwe zwierzęta, połamane drzewa. Albo rzeka topiła im psy, niszczyła śliwy i jabłonie, albo podtapiała piwnice. Albo to oni pomagali, albo im pomagano. Powódź dotknęła każdego, bo dotknęła miasta.

Na starym, choć ledwie 10-letnim zdjęciu, widać port. Na prowizorycznym wale ułożonym z tysięcy worków przez mieszkańców miasta stoi mężczyzna i patrzy w stronę portu. Zdjęcie nie jest podpisane, nie wiadomo, kiedy było zrobione, ale chyba już po wielkiej fali, bo wokół jest pusto. – A przecież wtedy ciągnęły się tłumy ludzi, którzy walczyli z masami wody – wspomina Tadeusz Rogusz, który w sobotę siedział na ławce w porcie. Na fotografii nie pada też deszcz.

A lipiec 1997 r. był deszczowy. Tego dnia też padało. Choć nie wiadomo, jak bardzo. Jedni pamiętają, że mżyło. Inni, że lało jak z cebra.

REKLAMA

Najpierw padł zaskoczony Wrocław, a i później już wszystko po drodze. Nie było mocnych na masy wody, które Odrą przelewały się przez kraj. Obroniła się Nowa Sól. Woda wlała się do części miasta, ale nie wyrządziła wielkich szkód. Dziś o godz. 16 w porcie w Nowej Soli odsłonięcie pomnika poświęconego bezimiennym bohaterom, którzy uczestniczyli w obronie miasta.

Ja poszukałem jednak tych imiennych. Szukałem tam, gdzie zrobiono zdjęcie – w porcie. Dziś zamiast worków leży tam elegancki bruk. Nowosolanie spacerowali promenadą w wyremontowanym, nowoczesnym porcie, bronionym przez ścianę powodziową. Odra rozlewała się spokojnie, ktoś w niej nawet pływał. Dziś miasto wiąże z rzeką przyszłość. Ma być atrakcją turystyczną.

Odra jest straszna

W sobotę, 14 lipca 2007 r. świeciło słońce. – Pamiętam, że wtedy też była sobota. Zapamiętam ją do końca życia – mówi Tadeusz Rogusz i patrzy na rzekę – Aż trudno uwierzyć, że wtedy woda stała aż do połowy koron drzew na brzegu. Jak woda jest większa, to Odra jest straszna – kręci głową Rogusz.

REKLAMA

Ma 65 lat, mieszka blisko portu. 10 lat temu bywał tu codziennie. Pomagać nie mógł, bo nie pozwalały i wiek, i zdrowie. Dzień fali kulminacyjnej pamięta dobrze. Poprzedzała go zupełnie nieprzespana noc. Zresztą nie pierwsza. – Snułem się wtedy nocami po domu i się po prostu bałem – mówi mężczyzna.

Nocne spacery po mieszkaniu przeplatał oglądaniem telewizji i wypijaniem kolejnej kawy. Tego dnia wyszedł do portu z samego rana. – Lało niemiłosiernie. Patrzyłem na szpaler ludzi, którzy w deszczu, rozebrani do spodenek, kąpielówek układali worki z piaskiem. – Tytaniczna praca, bo coraz silniejsza rzeka się nie dawała. Układali jeden rząd, a ten przeciekał. Woda wciskała się, jak chciała. Trzeba było stawiać kolejny. Niesamowite poświęcenie tych wszystkich ludzi – mówi Rogusz.

Pan Tadeusz mieszka w Nowej Soli od 1946 r., rzeka lubiła wylewać, ale takiej powodzi nie pamięta. – Za „Niemca" podobno było metr więcej, ale później już nie. Mój brat przez dwa tygodnie mieszkał na strychu. Woda wdarła się do niektórych części miasta. Zalała niektóre ulice. Powybijały wszystkie studzienki, kiedy woda już opadła, smród był nie do opisania.

Urlop na powódź

Dom Krystyny i Henryka Majczaków stoi kilka metrów od rzeki. Jest malowniczo, mam piękny widok na samo zakole rzeki. 10 lat temu patrzyli na nią z bólem i lękiem. A rzeka na dwa tygodnie przewróciła ich życie do góry nogami.

REKLAMA

Krystyna na ten czas wzięła urlop, wyprowadziła się z dziećmi do rodziny. Najpierw ogołocili własne mieszkanie. Powynosili wszystko na górę. Na miejscu został tylko Henryk, ale on też nie nocował w domu, tylko na wałach. – Jestem szczupły, ale po dwóch tygodniach sypania wałów byłem jeszcze o połowę chudszy – mówi Henryk. Nocami na wałach palili ogniska i rozmawiali – O wodzie oczywiście – mówi Majczak.

Miasto się szykowało na wojnę

Marek Kornacki, cztery dni na wałach: – Dzień i noc, układanie worków, odpoczynek i układanie worków. To dziwne, ale zmęczony człowiek już się tak nie boi. On nie lubił patrzeć na wodę, ale doskonale pamięta, jak brzmi. – Potężnie – opowiada.

Kornacki był wychowawcą na koloniach i wrócił do miasta, kiedy fala była już blisko – Poszedłem nad rzekę. Miasto wyglądało jak z innego świata, szykujące się na wojnę. Tyle że nie z ludźmi, tylko z czymś nieprzewidywalnym i dużo potężniejszym. Poszedłem nad rzekę. Sypali wały. Już zostałem – wspomina.

Dla Marka najgorsze było kilka godzin przed falą – Patrzyłem na wodę i czekałem na falę. Spodziewałem się jakiegoś tsunami, a ona podchodziła podstępnie. Przesiąkała przez worki, wypływała ziemią. Zawsze tam, gdzie nas nie było – opowiada. – Widzieliśmy zalany Wrocław, straszyli wodą wręcz niewyobrażalną. 6, 9, 10, słyszałem nawet o 15 m. Łatwo ludzi przestraszyć, człowiek we wszystko wierzy.

Fala przeszła, a on nawet nie zauważył – Tylko że później wszystko straciło sens. Przez kilka dni jakoś nie mogłem się odnaleźć. Coś mi dała powódź. Na wałach było strasznie, ale mieliśmy jakąś wspólną ideę. Nawet nie wiem, jak ją nazwać. Poznałem tam kumpla, z którym do dziś się spotykamy. I kiedy patrzę na port i miasto dzisiaj, to się cieszę się. Jest takie również dzięki mnie.

Miało być 660 cm

W czasie katastrofalnej powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 r. południową Polskę, zapowiadano, że w 50-tysięcznej Nowej Soli woda osiągnie prawdopodobnie 660 cm – o 260 cm przekroczy stan alarmowy, a pod wodą znajdzie się co najmniej połowa miasta, w tym centrum. Odra przechytrzyła Nową Sól. Wały w basenie portowym w centrum przetrwały atak, ale woda wlewała się do Nowej Soli z drugiej strony – od południa. W czasie powodzi nikt nie zginął.