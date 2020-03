Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdził minister zdrowia dziś o godz. 8 na specjalnej konferencji prasowej.

To pacjent, który od poniedziałku przebywa na oddziale chorób zakaźnych szpitala w Zielonej Górze. Minister Łukasz Szumowski przekazał, że zakażony był w Niemczech i jest w sile wieku. Kwarantannie została poddana rodzina pacjenta i osoby, które miały z nim kontakt.

Z informacji, które wczoraj przekazali lekarze szpitala w Zielonej Górze (gdy chodziło jedynie o podejrzenie koronawirusa), wiadomo, że to pacjent z Cybinki w powiecie słubickim. Mężczyzna bawił się na karnawale w zachodnich Niemczech. Wrócił z gorączką i silnym kaszlem. Jego rodzina zawiadomiła pogotowie. Do szpitala został przywieziony w poniedziałek specjalną karetką, którą szpital wysłał po wstępnym wywiadzie zebranym telefonicznie.

Lekarze informowali wczoraj, że pacjent jest w dobrym stanie, nie ma wysokiej gorączki. Próbkę jego wymazów w poniedziałek wysłali do laboratorium w Warszawie własnym transportem, żeby zaoszczędzić czas. Wyniki przyszły dziś w nocy.

- Pacjent nie jest z grupy bardzo wysokiego ryzyka - mówił Łukasz Szumowski. Tłumaczył, że procedury zadziałały prawidłowo.

Oddział zakaźny zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego jest jedynym w województwie, ma 35 łóżek. Zajmuje cały budynek przy ul. Podgórnej. Jest zamknięty na klucz, nikt do niego wejdzie. Pacjenci, którzy mieli inne jednostki chorobowe, zostali odesłani na inne oddziały, do izolatek lub wrócili do domów.

Oprócz mężczyzny, u którego stwierdzono koronawirus, na oddziale chorób zakaźnych w Zielonej Górze przebywa też pacjent z podejrzeniem koronawirusa. To obywatel Litwy, kierowca tira. Zasłabł na parkingu, miał problemy z oddychaniem. Przywieziono go do szpitala. Mężczyzna twierdzi, że był wcześniej w trasie w północnych Włoszech, w czerwonej strefie. – Tu są pewne niespójności, bo z mężczyzną jest utrudniony kontakt, nie mówi po polsku. Ale jego szef, właściciel firmy transportowej spoza Lubuskiego, twierdzi, że mężczyzna nie wykonywał takiego kursu – tłumaczył wczoraj na konferencji doktor Jacek Smykał, kierownik oddziału chorób zakaźnych.

W Niemczech 120 przypadków koronawirusa

Lubuskie graniczy z Niemcami, gdzie zarażenie koronawirusem lekarze potwierdzili w prawie 120 przypadkach. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak (PiS) w trybie pilnym zdecydował o kupnie dodatkowych dwóch karetek przeznaczonych wyłącznie do przewozu osób zainfekowanych koronawirusem. - Po każdym transporcie taki pojazd zostanie poddany procedurze odkażania - tłumaczą służby prasowe wojewody.

- Radzę Polakom dokładnie to samo, co radziłem wczoraj i dwa tygodnie temu: zachować zdrowy rozsądek, spokój. Mówiliśmy, że ten wirus prędzej czy później się pojawi i tak się stało. Mówiliśmy, że poinformujemy państwa, gdy to się zdarzy i tak zrobiliśmy. Należy zachowywać higienę, myć ręce, starać się nie wychodzić do zbiorowisk, gdy kaszlemy i kichamy - uspokajał na konferencji minister zdrowia.

Czym jest koronawirus

NFZ uruchomił całodobową infolinię, na którą można dzwonić z wszelkimi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi koronawirusa: 800 190 590

Koronawirus o nazwie zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawy żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną.

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia.

Nie ma dostępnej szczepionki, a nawet jeśli zostałaby stworzona, to i tak jej produkcja trwałaby kilka miesięcy (i nie ma możliwości przyspieszenia tego procesu ze względów technologicznych). Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że szczepionka będzie gotowa najwcześniej za rok.

Nie ma także leków przeciwko temu wirusowi. Pacjenta mającego trudności z oddychaniem kładzie się pod respirator i czeka, aż jego organizm sam zwalczy chorobę. Niedawno tajlandzkie ministerstwo zdrowia poinformowało, że tamtejszym lekarzom udało się wyleczyć z ciężkiego zakażenia koronawiruem 71-letnią Chinkę. Zastosowano u niej kombinację leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu grypy (oseltamiwir) i w leczeniu HIV (lopinawir i rytonawir), ale wyniki te nie zostały potwierdzone przez inne kraje.

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

Przed zarazkiem można się chronić poprzez unikanie kontaktu z zakażonymi, a także poprzez przestrzeganie zasad higieny (częste mycie ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wyjściu z łazienki; przed jedzeniem; i po wydmuchaniu nosa, kaszlu lub kichaniu. Zamiast wody i mydła można użyć odkażacza do rąk na bazie 60-procentowego alkoholu).

Z powodu trwania epidemii SARS-CoV-2 nasz Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji). Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania.

