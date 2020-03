Pierwszy pacjent z koronawirusem w Polsce leży od poniedziałku na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Mężczyzna ma 66 lat, wrócił niedawno z Westfalii. Bawił się tam na zakończeniu karnawału. Po ogłoszeniu tej informacji w mediach szpitalny telefon rozdzwonił się na dobre. Bliskość granicy - Zielona Góra leży 200 km od Berlina, w którym odkryto ognisko koronawirusa - spowodowała, że wielu mieszkańców czuje się zagrożonych. Lekarze odbierają setki telefonów.

W środę w południe do szpitala na oddział zakaźny przewieziono czteroosobową rodzinę – rodziców z dwójką dzieci.

Mają objawy przeziębienia, grypy

– Mają typowe objawy przeziębienia, grypy, ale ponieważ byli w ostatnim czasie w Niemczech, sprawdzamy, czy nie są zarażeni koronawirusem – mówi Robert Kowalik z biura prasowego zielonogórskiego szpitala. Lekarze na początku chcą wykluczyć, czy rodzina nie choruje na zwykłą grypę. To można potwierdzić w szpitalnym laboratorium, lecznica ma urządzenie G-ekspert, które w ciągu godziny może taki wynik ustalić. Jeśli lekarze wykluczą wirus zwykłej grypy, próbki pojadą do laboratorium gorzowskiego sanepidu.

Koronawirus to niejedyny problem czteroosobowej rodziny. Zielonogórski szpital ma tylko oddział zakaźny dla dorosłych pacjentów. Najbliższy taki oddział przeznaczony dla dzieci jest w Poznaniu. Na razie nie zapadła decyzja, by rodzinę rozdzielić.

Personel przyjął takie procedury wobec całej czwórki, jakby byli faktycznie zarażeni wirusem. Personel ma jednodniowe fartuchy, dodatkowe skafandry z kapturami, rękawice, maski na twarz i gogle na oczy.

Oddział zamknięty

Oddział zakaźny zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego, który zajmuje cały budynek przy ul. Podgórnej, jest już zamknięty na klucz. Nikt do niego nie wejdzie. Na szczęście, bo ostatnio próbowała wejść na oddział kobieta chora na białaczkę. Dla osoby z osłabioną odpornością zetknięcie z wirusem mogłoby być śmiertelne.

– Lekarz rodzinny przysłał ją do nas z błahą sprawą. Chcemy uczulić lekarzy: nie wysyłajcie do nas pacjentów z podejrzeniem innych chorób. Dziś na oddziale leczymy jedynie koronawirusa – mówi Renata Korczak, szefowa zespołu ds. zakażeń w szpitalu.

Pacjenci, którzy mieli inne jednostki chorobowe, zostali odesłani na inne oddziały, do izolatek lub wrócili do domów.

Gdyby wybuchła epidemia

Gdyby brakowało miejsc na oddziale zakaźnym (jest ich 35), szpital zamknie oddział okulistyki i laryngologii, by tam otworzyć kolejne sale oddziału zakaźnego. – To także oddzielny, odseparowany od reszty kompleksu, szpitalny budynek – mówi doktor Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa szpitala.

Na oddział zwieziono sprzęt niezbędny do diagnostyki pacjentów: aparaty USG, rentgen. Szpital czeka na aparat ECMO, który zamówił w zeszłym tygodniu. To sprzęt, który jest niezwykle pomocny w ciężkich przypadkach zapalenia płuc. Gdy respiratory nie są w stanie już pomóc, można pacjenta podłączyć do sztucznego płuco-serca. Lecznica ma zapasy masek i fartuchów, ale nie może domówić kolejnych. W hurtowniach nie ma ich od końca stycznia.

Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki ogłosił, że odwołuje imprezy masowe w mieście na dwa tygodnie. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego wstrzymał podróże profesorów i studentów do 9 krajów na świecie.