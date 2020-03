Władze Zielonej Góry zapewniają, że miasto jest bezpieczne i przygotowane na walkę z koronawirusem. Na wszelki wypadek postanowiło jednak odwołać wszystkie imprezy masowe zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie. Dotyczy to wydarzeń organizowanych z udziałem miasta lub na jego obiektach.

– Decyzję podjęliśmy po konsultacjach z wojewodą. Uznaliśmy, że lepiej zapobiegać, niż prowokować los – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. – Ma to związek z tym, że osoba zarażona przyjechała do Polski z karnawału w Niemczech, gdzie doszło do rozlania się koronawirusa. Tego chcemy uniknąć. Imprezy mogą odbyć się w innym terminie, świat się z tego powodu nie zawali – tłumaczy.

Prezydent zapewnia, że na razie nie ma potrzeby zamykania szkół, przedszkoli i innych obiektów publicznych. Imprezy zdecydował się odwołać tylko dlatego, że ściągają gości z zewnątrz. Gdyby ktoś rozniósł wirusa, ten rozprzestrzeniłby się zaraz po całym kraju.

– Ale zapewniam, że nikt nie zamierza niczego ukrywać. Jeśli zajdzie potrzeba zamknięcia szkół, zrobimy to – zastrzega Kubicki.

Mieszkańcom przypomina, że zarażony 66-latek nie jest mieszkańcem Zielonej Góry. Przywieziono go z granicy polsko-niemieckiej w Świecku, gdzie zgłosił służbom kiepskie samopoczucie po powrocie z karnawału w Westfalii.

– Wszystkie osoby, które miały z nim kontakt, są na obserwacji. Obecnie nie ma konieczności przeprowadzania kwarantanny u kogokolwiek. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami wojewody i ministra zdrowia – mówi Kubicki.

Władze miasta: Tylko bez paniki

Prezydent uspokaja mieszkańców. Tłumaczy, że koronawirus jest chorobą podobną do grypy. – Ciężki przebieg występuje zwłaszcza u osób starszych. Powinny one unikać dużych skupisk ludzi. Jeżeli zaś poczują się gorzej, to w pierwszej kolejności powinny zgodnie z zaleceniami ministra oraz sanepidu zadzwonić do lekarza rodzinnego i diagnozować się przez telefon – zaznacza.

– Dzieci koronawirusa przechodzą łagodnie. Po rozmowach z lekarzami wiem, że dużo osób mogło już wcześniej przechodzić tę chorobę. To nie jest nowy wirus, istnieje od kilkudziesięciu lat, ale dopiero teraz mocno się objawił. Jestem przekonany, że tak jak nauczyliśmy się żyć z grupą, tak samo nauczymy się żyć z koronawirusem – przekonuje Kubicki.

Prezydent apeluje o częste mycie rąk i powstrzymanie się przed robieniem zapasów żywnościowych. – Dostawy są zapewnione, nie będzie z tym problemu – obiecał. Poinformował też, że miejskie autobusy są obecnie częściej czyszczone i odświeżane.

Piotr Barczak, przewodniczący rady miasta: – Musimy przeciwdziałać i być ostrożni, ale równie ważne jest to, żebyśmy nie robili wielkiej paniki. Nie podgrzewajmy atmosfery wokół siebie. Nie potrzeba tego, żeby matka przestała nagle przytulać swoje dziecko, bo ono zakasłało. Natomiast jeśli mąż przyjechał z zagranicy i ma typowe objawy, to lepiej zastosować się do procedur.

Komunikat niedługo później wydał też Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze:

"W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim, Zarząd Województwa Lubuskiego, a także miasto Zielona Góra oraz miasto Gorzów podejmują wspólną, skoordynowaną decyzję o wstrzymaniu wszystkich imprez z udziałem publiczności organizowanych przez miasta, województwo i jednostki podległe na 14 dni. Mieszkańców województwa prosimy o zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad higieny. Apelujemy także do jednostek samorządu o podjęcie podobnych działań w odniesieniu do swoich jednostek!

Z prośbą do premiera o wprowadzenie zakazu organizacji imprez masowych i odwołanie tych, które zostały już zaplanowane zwrócił się Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. Czy to na podstawie decyzji administracyjnych, czy też z woli samych organizatorów mogą być odwoływane konferencje, imprezy sportowe czy koncerty." - poinformował urząd marszałkowski.