Wczoraj potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. 66-latek z Cybinki poczuł się źle po powrocie z Westfalii. Mężczyzna leży na jedynym w Lubuskiem oddziale zakaźnym zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego. – Czuje się dobrze, nie gorączkuje, trochę pokasłuje – mówił w środę Jacek Smykał, szef oddziału.

Na oddziale na obserwacji przebywa, oprócz „pacjenta zero”, 10 mieszkańców woj. lubuskiego, m.in. rodzice z dwójką małych dzieci z Międzyrzecza. Wszyscy mają objawy grypy, przebywali ostatnio w Niemczech. Ale nie potwierdzono u nich wirusa. Ostatnich pacjentów przewieziono w czwartek rano, przed południem trafił na oddział pacjent z Nowej Soli. Chorych dowożą specjalne karetki pogotowia ratunkowego w Zielonej Górze i Gorzowie.

Rozmowa z Marcinem Mańkowskim

Maja Sałwacka: – Wojewoda przekazał lubuskim pogotowiom dodatkowe karetki do przewożenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Marcin Mańkowski, dyrektor zielonogórskiego pogotowia: – Wojewoda ma nam zapłacić za uruchomienie dodatkowego zespołu ratunkowego, dedykowanego zarażonym pacjentom. Karetki nie kupował, jest nasza. Mamy zapasowe ambulanse na wypadek awarii albo wojny. Musimy mieć zabezpieczone takie zespoły. Wojewoda zakontraktował na razie jeden taki zespół.

Ile możecie takich zespołów uruchomić?

– Kilka. Karetki nie są problemem, bo jeśli wstrzyma się planowane przyjęcia pacjentów do szpitala, możemy użyć karetek transportowych do przewożenia pacjentów. Problem jest z kadrą.

Nikt nie chce jeździć w takich karetkach. Jest silna obawa, by jeździć do takich przypadków, jest strach przed wirusem. Choć wszystko wskazuje, że u nas koronawirus przebiegnie łagodnie, będzie podobny do grypy. Mimo to pracownicy martwią się, bo mieszkają ze starszymi rodzicami, babciami, mają małe dzieci.

Lekarz może odmówić pracy w takiej karetce?

– Do takich przypadków nie wysyłamy lekarzy, tylko ratowników. Część z nich jest na kontraktach, nie muszą przyjąć dodatkowych dyżurów. Pozostali mogą w strachu pójść na zwolnienie lekarskie. Nie można przecież nikogo zmusić, by jeździł w takim zespole. Zdarzyły się już przypadki, że osobę z podejrzeniem przewiozła zwykła karetka, systemowa. Podczas wywiadu lekarz odkrył, że pacjent przebywał w Niemczech. Takie sytuacje także będą się zdarzać.

Ile wojewoda płaci za taki przejazd karetki?

– Nie podano konkretnych kwot. Nie otrzymaliśmy na razie żadnych pieniędzy. Mamy obietnicę, że zostanie to wszystko opłacone.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Macie duże zapasy masek, fartuchów, rękawic?

– Zapasy się kończą. W hurtowniach ich nie ma. Mamy obiecane, że środki doślą nam z magazynu rezerw w Warszawie. Sprawę monitoruje wojewoda. Jeśli moje zespoły się rozjadą po województwie, to kwestia kilku dni, aż tych środków nam zabraknie. Zderzymy się z problemem.

Cały zespół zakłada skafandry?

– Ratownicy. Kierowca siedzi w kabinie, odseparowany, nie wiem nawet, czy byłby w stanie prowadzić karetkę w takim stroju. Najważniejsze są maski dla pacjenta.

Na razie nie mieliśmy pacjenta, który byłby niewydolny oddechowo i musiał jechać na leżąco. Mamy na wyposażeniu specjalną komorę do izolacji chorych, zakupioną przy okazji eboli i SARS.

Nie boi się pan, że mieszkańcom udzieli się panika, że będziecie kursować bez przerwy?

– Boję się, że za parę dni będę chciał dziecku kupić jedzenie, a wszyscy je wykupią. Bądźmy rozważni, unikajmy dużych skupisk, ale nie musimy robić zapasów jak na wojnę. Nie musimy zamykać się w domu, ale przestrzegać zaleceń lekarzy.

