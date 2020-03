W czwartek rano na oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala leżało 11 osób - "pacjent zero", czyli pierwszy zakażony koronawirusem, oraz 10 kolejnych osób z podejrzeniem choroby. Większość wkrótce zostanie wypuszczona do swoich domów.

- Na szczęście nie mamy kolejnych potwierdzonych przypadków zakażeń. Wszystkie 10 osób, które przebywały pod szczególnym nadzorem, zostały zdiagnozowane. Wyniki pod kątem koronawirusa okazały się ujemne - poinformował Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

- Większość osób do domów zostanie wypisana jeszcze dziś - dodał Działoszyński. W większości wykryto u nich grypę. Pacjenci, którzy znoszą ją najtrudniej, na oddziale zakaźnym mogą zostać jeszcze przez jakiś czas. Pod kwarantanną zostanie oczywiście 66-latek z Cybinki, jedyny dotychczas potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce.

Ze szpitala wypisany zostanie m.in. strażak z Międzyrzecza, który w środę trafił na zamknięty oddział ze swoją żoną i dwójką dzieci. Miał objawy grypy, niedawno przebywał w Niemczech i dlatego obawiał się , że został zarażony. Z powodu podejrzenia u niego koronawirusa służby kwarantanną objęły jego 38 kolegów z Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, a w jednostce przeprowadzono dezynfekcję. Kwarantanną objęto też przedszkole, w którym uczą się dzieci mężczyzny.

- Sanepid przekazał już informację do Międzyrzecza, że wyniki badań u strażaka i jego rodziny były ujemne, więc nie ma podstaw do utrzymywania kwarantanny. Przedszkole zostanie wkrótce otwarte - informuje lubuski wojewoda Władysław Dajczak. Zapewnia też, że ochrona przeciwpożarowa w Międzyrzeczu ani przez chwilę nie była zagrożona - komendant wojewódzki w zastępstwie ściągnął strażaków z ościennych komend.

- Wszystkie procedury są doskonale opanowane i realizowane, nie ma powodów do niepokoju. Jesteśmy przygotowani na ewentualne następne przypadki zarażeń. Spotkałem się z dyrektorami sześciu szpitali, którzy w razie kryzysu mogą przyjąć pacjentów - oznajmił wojewoda.

W kraju nadzorem epidemiologicznym objętych jest prawie 5 tys. osób, 300 poddano kwarantannie. Chodzi przede wszystkim o tych, którzy mieli kontakt z zakażonym 66-latkiem, w tym pasażerów autokaru, z którymi Polak przyjechał z karnawału w niemieckiej Westfalii.

- Działamy w sześciu województwach i 29 powiatach. Wszyscy inspektorzy zostali poinformowani o liście osób do objęcia nadzorem. U wszystkich osób pobrane będą wymazy. Taka decyzja zapadła w Ministerstwie Zdrowia. O tym, czy kwalifikują się do kwarantanny, decydują już poszczególni inspektorzy. To wszystko dzieje się według procedur, tak jak w podróżach lotniczych. Szacuje się ryzyko zarażenia w zależności od tego, kto gdzie siedział i w jakiej odległości - tłumaczy Dorota Konaszczuk, szefowa lubuskiego sanepidu.

Wojewoda Dajczak zapewnia, że do ministerstwa przekazał już wnioski lubuskich szpitali o wsparcie finansowe. - Premier desygnował na te potrzeby 100 mln zł, pewnie wkrótce otrzymamy decyzję o wsparciu finansowym - zapewnia. Innego zdania jest Elżbieta Polak, lubuska marszałek. Zniecierpliwiona czekaniem na pieniądze sama napisała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie finansowe.

