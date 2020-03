Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Mężczyzna, który od poniedziałku przebywa na oddziale zakaźnym zielonogórskiego szpitala, jest na razie jedynym pacjentem w Polsce, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. 66-latek pochodzi z Cybinki, bawił się na karnawale w zachodnich Niemczech. Do Polski wrócił z gorączką i silnym kaszlem, zaniepokojona rodzina wezwała pogotowie.

Doktor Jacek Smykał, szef oddziału zakaźnego, mówił dzisiaj na specjalnej konferencji prasowej, że stan pacjenta jest dobry. - Czuje się dobrze, nic specjalnego z nim się teraz nie dzieje. Pokasłuje, ale niekoniecznie z powodu koronawirusa, a np. z powodów laryngologicznych. Sądzimy, że spędzi na oddziale zakaźnym jeszcze 7-10 dni, a później wyjdzie do domu. Pacjent nie może się już tego doczekać, ale my musimy mieć pewność, że będzie całkiem zdrowy, musimy wykonać badania - mówił Smykał. - Mężczyzna ma telefon komórkowy, przez cały dzień mam z nim kontakt telefoniczny. Ma też kontakt telefoniczny z rodziną - dodawał. 66-latek przebywa w izolatce na oddziale, który jest zamknięty dla innych pacjentów.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Wiadomo, że mieszkaniec Cybinki nie ma w izolatce telewizora (choć o niego prosił). Dziennikarze dopytywali lekarzy, jak znieść taki kilkudniowy pobyt w odosobnieniu. - Gdybym to ja leżał, poprosiłbym o gitarę - żartował doktor Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa szpitala. - Rodzina wie, jakie są zainteresowania pacjenta, więc może przynieść mu to, co go interesuje - dodawał Smykał.

- Myślę, że dobrze znosi tak duże zainteresowanie mediów wokół jego osoby. Zdarzało się nawet, że machał komuś przez okno - mówił Ciach. - Gdyby pacjent tego potrzebował, może skorzystać z pomocy psychologicznej, oferowaliśmy mu to, ale nie czuje takiej potrzeby - tłumaczył.

10 pacjentów już w domach, w szpitalu są kolejni

Dziś władze szpitala ogłosiły, że 10 pacjentów, którzy przebywali na oddziale zakaźnym z podejrzeniem koronawirusa, zostało wypisanych do domu. Mają grypę, badania wykluczyły obecność koronawirusa. Wśród nich była m.in. czteroosobowa rodzina z Międzyrzecza.

W szpitalu na badanie czeka za to troje kolejnych pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Są to Polacy, wiadomo, że jedna z osób przebywała w Mińsku, a druga w Berlinie. Lekarze studzą emocje, podkreślają, że lepiej było profilaktycznie przyjąć i przebadać tych pacjentów. - Myślę, że będzie to podobny scenariusz jak w przypadku 10 pacjentów, których wypuściliśmy do domów - mówił doktor Smykał.

Szef oddziału zakaźnego tłumaczył też, że do szpitala dzwoni wiele osób, które przedstawiają naciągane historie dotyczące pobytów zagranicznych lub wyolbrzymiają swoje dolegliwości. - Opowiadają na przykład, że podali rękę komuś, kto jest chory. Wtedy tonujemy emocje. Nie możemy popadać w panikę - mówi.

Fot. Władysław Czulak / Agencja Gazeta

Ciach zapewnia, że szpital jest przygotowany na przyjęcie większej liczby pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Oddział zakaźny liczy 35 łóżek, ale w razie potrzeby szpital zaadaptuje oddziały laryngologii i okulistyki. - Te oddziały zostały już częściowo opróżnione. Dużym plusem jest to, że są to osobne budynki, nie ma więc styczności z innymi oddziałami - tłumaczył doktor Ciach.

Doktor Smykał podkreśla, że oddział zakaźny w Zielonej Górze posiada wystarczającą kadrę specjalistów. - Mamy ośmiu lekarzy, z czego sześciu specjalistów chorób zakaźnych, a jeden kończy specjalizację - mówił szef oddziału.

