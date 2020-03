Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze rozpoczął przygotowania do walki z koronawirusem w styczniu, tyle że już wtedy brakowało materiałów w hurtowniach medycznych. Lecznica zrobiła zapasy, ale mówiła, że nie są one ogromne. Dziś i te się kończą.

Wielospecjalistyczny ośrodek, największy w regionie, dziennie przyjmuje kilkuset pacjentów. Ma także jedyny w Lubuskiem oddział zakaźny. To właśnie tu trafiają pacjenci z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19.

– Materiały w hurtowniach medycznych osiągnęły kilkukrotnie wyższe ceny. Szpitale muszą płacić za nie gotówką albo robić przedpłaty, choć do tej pory mieliśmy 60 dni na opłacenie faktury – mówi Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista w szpitalu, radny Koalicji Obywatelskiej w sejmiku. I przyznaje, że szpital robi zakupy w setkach sztuk.

– Ostatnio cały dzień szukaliśmy bezdotykowych termometrów, a jak je znaleźliśmy, okazało się, że podrożały czterokrotnie – mówi Ciemnoczołowski.

Premier obiecał 100 milionów

Blisko tydzień temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przekaże polskim szpitalom 100 mln zł na walkę z koronawirusem.

Lubuskie szpitale wysłały wnioski z prośbą o sfinansowanie sprzętu i materiałów. Ale na razie nie dostały żadnych pieniędzy od premiera. Nie ma także żadnych wiążących ustaleń. Choć to właśnie w Lubuskiem wykryto pierwszego pacjenta zarażonego koronawirusem w Polsce.

– Ja rozumiem, że premier ma cały kraj na głowie, może nie wiedzieć, że nasze szpitale nie dostały tych pieniędzy, że nikt nie zlecił tego, dlatego zaapelowałam, by szybciej udzielić nam pomocy. Wojewoda uznał, że to gra Platformy, i że histeryzuję – mówi Elżbieta Polak, lubuska marszałek. Dodaje, że Lubuskie to tranzytowe województwo, przygraniczne. Mieszkańcy często podróżują do Niemiec. – Te zarażenia u nas będą się zdarzać – tłumaczy marszałek.

Zielonogórski szpital poprosił o ponad 2-milionowe wsparcie. Na liście znalazły się: przewoźny aparat RTG, aparaty USG, dwa sztuczne płuco-serca, respiratory, spirometry, bronchofiberoskopy, inhalatory, aparaty do dezynfekcji powietrznej, kardiomonitory.

– To niezbędny sprzęt, jeśli wybuchnie epidemia – przyznają lekarze.

Marszałek daje pół miliona

Na razie sytuację szpitala ratuje marszałek. Z dnia na dzień uruchomiła rezerwę budżetu, przekazała lecznicy pół miliona złotych m.in. na pierwsze szpitalne płuco-serce, ciśnieniowe myjki (koszt jednej to 125 tys. zł), ale także na niezbędne środki ochrony. Prezesi lubuskich szpitali napisali wniosek do Agencji Rezerw Materiałowych. Liczyli na duże wsparcie. Przeliczyli się.

– Dostaliśmy od rządu 400 maseczek i 40 skafandrów. To zapasy warte 7 tys. zł, kropla w morzu potrzeb – ocenia Ciemnoczołowski.

Marszałek Polak: – Wojewoda mówi na konferencjach, że państwo jest gotowe. A tymczasem pieniędzy nie przekazali, a środki ochrony dla personelu starczą na zaledwie kilka godzin pracy szpitala – mówi marszałek. I przyznaje, że rząd, wojewoda mogli się przygotować. W lutym, gdy zaczęli zgłaszać się do szpitala pierwsi pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, marszałek wysłała pierwsze pisma do wojewody. Prosiła, by udzielił szpitalowi doraźnej pomocy, ale także dał gwarancje, że lecznice dostaną odszkodowania za utracone kontrakty, zapłatę za dodatkowe badania. – Tych gwarancji na piśmie nie mamy do dziś – mówi marszałek.

Brakuje środków ochrony

Ciemnoczołowski przyznaje, że szpital zacznie się wkrótce zadłużać. Wojewoda wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział okulistyki i laryngologii. W budynku ma powstać oddział zakaźny.

– To są realne straty finansowe, bo procedury na okulistyce i laryngologii były dobrze wyceniane. Tymczasem kontraktu nie wykonujemy, ale musimy płacić lekarzom, utrzymywać budynek. Chcemy mieć pewność, że w tej wyjątkowej sytuacji te straty zostaną nam zrekompensowane – mówi Ciemnoczołowski.

Marszałek: – Polskie szpitale są zadłużone na ok. 17 mld zł. Stoją na granicy, koronawirus może je dobić. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że nasze szpitale się bilansowały, były najmniej zadłużonymi w kraju. Ale to była nasza mordercza praca, wielki wysiłek samorządu, który ponosiliśmy kosztem innych zadań. A teraz rząd chce, żebyśmy gołymi rękami walczyli z koronawirusem – mówi marszałek i dodaje, że nie może zmuszać prezesów szpitali do naruszania prawa. – To są spółki prawa handlowego, obowiązuje ich dyscyplina finansowa – tłumaczy marszałek.

Władysław Dajczak, lubuski wojewoda, pojechał w czwartek spotkać się z premierem Morawieckim. W odprawie udział bierze również minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz Jarosław Jan Pinkas, główny inspektor sanitarny. – Szczegóły rozmów poznamy jutro – mówi Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody i zapewnia, że pomoc do szpitali będzie sukcesywnie płynąć. – Dziś przekazaliśmy także pomoc materiałową zielonogórskiemu pogotowiu. Myślę, że sytuacja nie jest tak zła, jak przedstawiają ją politycy – mówi.

