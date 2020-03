Firmy, z którymi mamy podpisane umowy, mają puste magazyny, jeśli jakimś cudem uda się nam zamówić coś w hurtowniach w Polsce, ceny są horrendalne. Jeszcze niedawno maska kosztowała 10 zł, dziś musimy za nią zapłacić 100 zł. Przychodzą do nas oddziałowe i mówią, że pielęgniarki nie będą pracować bez masek, rękawic czy fartuchów, odejdą od łóżek – opowiada Sebastian Ciemnoczołowski, specjalista w szpitalu w Zielonej Górze, radny sejmiku Koalicji Obywatelskiej. I przyznaje, że na razie żadne pieniądze z rządu nie wpłynęły na rachunek szpitala. – Okazuje się, że to nie wirus jest największym zagrożeniem, a brak realnej i obiecywanej pomocy ze strony rządu. Szpital stanie, bo nie mamy podstawowych materiałów – mówi Ciemnoczołowski. Do tej pory rząd wysłał zapasy warte 7 tys. zł - 400 maseczek i 40 kombinezonów. To wystarczyło na kilka godzin pracy.

Na razie szpital wydaje pieniądze kosztem innych świadczeń. I zbiera maseczki… od darczyńców. Wczoraj spółka medyczna z Katowic dowiozła z Czech komplety maseczek i rękawiczek. Inny sponsor ufundował oczyszczacz powietrza. Szpitalowi pomaga lubuska marszałek, z rezerwy budzetowej przekazała pół miliona złotych. Czytaj także: Pracownik zielonogórskiego szpitala: "Dostaliśmy od rządu 400 maseczek i 40 kombinezonów. Wystarczy na kilka godzin pracy" Gdzie pomoc od premiera? Blisko tydzień temu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przekaże polskim szpitalom 100 mln zł na walkę z koronawirusem. REKLAMA Sześć lubuskich szpitali (w pięciu dopiero planuje się uruchomienie oddziału zakaźnego) wysłały wnioski z prośbą o sfinansowanie sprzętu i materiałów. Te opiewały łącznie na 10 mln zł. Ale na razie nie dostały żadnych pieniędzy od premiera, choć to właśnie w Lubuskiem wykryto pierwszego pacjenta zarażonego koronawirusem w Polsce. Zielonogórski szpital poprosił o ponad 2 mln zł wsparcia. Na liście znalazły się: przewoźny aparat RTG, aparaty USG, dwa sztuczne płuco-serca, respiratory, spirometry, bronchofiberoskopy, inhalatory, aparaty do dezynfekcji powietrznej, kardiomonitory. – Nic nie otrzymaliśmy – mówi Ciemnoczołowski. Ministerstwo Zdrowia prześle tysiąc maseczek Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że wydało decyzję o uruchomieniu kolejnej partii zamówionych przez szpital materiałów. REKLAMA – Agencja Rezerw Materiałowych przygotowuje produkty do wydania dla szpitala, 1 tysiąc maseczek i 300 kombinezonów. Dziś całość zamówienia będzie do odbioru. Jeżeli będą kolejne zamówienia ze szpitala, zaręczam, że również będą realizowane i przekazywane do szpitala. Decyzje w ministerstwie podejmowane są na bieżąco – odpowiada Wyborczej Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. I dodaje, że dziś zostanie uruchomiona rezerwa budżetowa. Lubuskie szpitale dostaną 5 mln zł, w tym zielonogórski szpital ok. 2 mln zł. Czytaj także: Pacjent z koronawirusem czuje się dobrze. Prosił o telewizor, na razie ma tylko telefon Specustawa o koronawirusie W piątek o godz. 15 Senat będzie głosował nad specustawą przyjętą przez Sejm dotycząca zapobiegania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych. Przepisy umożliwiają m.in. zlecanie pracy zdalnej w przypadku kwarantanny, zapewniają zasiłki dla rodziców na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, dają możliwość określenia przez ministra zdrowia maksymalnych cen na wybrane leki i wyroby medyczne, aby zapobiec spekulacjom cen. Zielonogórski szpital, nauczony doświadczeniem z walką z koronawirusem, ale także z bakterią New Delhi uważa, że specustawa nie zabezpiecza interesów lecznic. – Rząd nie proponuje żadnych rozwiązań rekompensacyjnych. Do tego nie zniósł obostrzeń, które wprowadził w styczniu, gdy wprowadzono większe sankcje dla szpitali za niepłacenie w terminie za dostawy sprzętu i usługi. W rządzie nikt nie pomyślał o zawieszeniu tych przepisów w związku z sytuacją z koronawirusem – mówi Ciemnoczołowski. Szpital uważa, że w specustawie powinny znaleźć się ulgi i zwolnienia dla lecznicy. Dziś zielonogórski szpital musiał zamknąć oddział laryngologii i okulistyki (w budynku uruchomiono drugi oddział zakaźny), wstrzymał część planowanych operacji na innych oddziałach. – Nie zarabiamy na kontrakcie z NFZ, a musimy opłacać lekarzy, pielęgniarki, opłacać prąd, płacić podatki – wylicza Ciemnoczołowski. Pracownicy szpitala proponują, by wprowadzić zwolnienia z podatków od nieruchomości, opłat za śmieci, zwolnienia ze składek zusowskich i zdrowotnych niektórych pracowników. Czytaj także: Koronawirus w Zielonej Górze. Szef pogotowia: "Ratownicy nie chcą jeździć w zakaźnych karetkach" Wadim Tyszkiewicz, senator z Lubuskiego zna ciężką sytuację szpitala w Zielonej Górze. – Specustawa zawiera wiele luk, nie tylko w obszarze pomocy lecznicom. Wymaga poprawy, ale nie będziemy ich wnosić teraz, bo dokument jest potrzebny natychmiast. Po głosowaniu natychmiast rozpoczniemy prace nad jej nowelizacją. Błędy naprawimy w przyszłym tygodniu. Liczymy, że PiS poprze nasze poprawki – mówi Wadim Tyszkiewicz.