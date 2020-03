Caban-Korbas na stanowisku powiatowej inspektor sanitarnej w Słubicach zasiada od 1992 r., czyli już blisko 30 lat. Kobieta zbliża się do emerytury, ale wszystko wskazuje na to, że nie dotrwa jej na dotychczasowej posadzie. Czy tylko przez wystąpienie, które uczyniło z nią gwiazdę internetu?

4 marca, w dniu wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem, Caban-Korbas została zaproszona na posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego w Słubicach. Władze starostwa miały powody do zmartwień, bo hospitalizowany w Zielonej Górze „pacjent zero” na co dzień jest mieszkańcem 3-tysięcznej Cybinki, miasta ze słubickiego obwodu.

Szefowa sanepidu na sztabie przepytywana była przez prawie godzinę. W trakcie swojego wystąpienia sprawiła wrażenie ekscentryczki – pozwalała sobie na żarty i swobodne zachowanie („no, spoko, spoko, obejmiemy nadzorem szpital”), pasujące raczej do spotkania towarzyskiego niż sprawozdania na temat zagrożenia śmiertelnym wirusem. W pewnym momencie Caban-Korbas zaczęła też podśpiewywać. Opinia publiczna najmocniej zganiła ją jednak za opowiadanie prywatnych szczegółów z życia pacjenta:

Żona tego pana, z którą jest w separacji, i syn tej pani z pierwszego małżeństwa, tej żony, bo nie wiem, czy już określać byłą żonę, czy żonę, z którą jest w separacji. Państwo na szczęście mieszkają w jednym wprawdzie domu, ale w dwóch odrębnych mieszkaniach, bez komunikacji.

Kompromitujący obraz wystąpienia dyrektorki sanepidu dał zwłaszcza trzyminutowy skrót, który zmontował i do sieci wrzucił portal koscierzyna24.info. To on obiegł Facebooka i inne media społecznościowe. Do filmu wybrano najbardziej kontrowersyjne fragmenty, podane bez kontekstu. To m.in. dlatego spora część Polaków zaczęła wkrótce bronić Caban-Korbas. Internauci zwracają uwagę, że na temat samego koronawirusa mówiła fachowo, a żartem i swobodą próbowała po prostu rozładować niepotrzebną panikę.

Nagana od starosty, ale ustna

Zwolnienia Caban-Korbas ze stanowiska domaga się główny inspektor sanitarny. Uważa, że sposób informowania o koronawirusie był "niedopuszczalny". Już dzień po wystąpieniu inspektorki przesłał swe żądanie do starosty słubickiego Leszka Bajona, który na tę chwilę jest jedyną osobą, która może zwolnić dyrektorkę z pracy.

Bajon tego nie zrobi. W piątek rano wezwał dyrektorkę na dywanik, gdzie udzielił jej ustnej reprymendy. Nagana nie zostanie wpisana do akt. - Pani Caban-Korbas jest inspektorką o ogromnym doświadczeniu, stacją sanepidu kieruje od prawie 30 lat. Rozumiemy, że jej wystąpienie mogło być dla wielu kontrowersyjne i zgadzamy się, że zbyt swobodnie podeszła do tematu. Uznaliśmy jednak, że w momencie zagrożenia kraju koronawirusem, kiedy wykryto pierwszego pacjenta i czekamy na dalszy rozwój wypadków, zwalnianie tak doświadczonej inspektor byłoby nieodpowiedzialne. Nie chcemy narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo - mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa w Słubicach.

Caban-Korbas: Już się pakuję

Udało nam się krótko porozmawiać z Caban-Korbas. Przyznaje, że od środy stale wisi na telefonie.

- Jestem w gabinecie i pakuję swoje rzeczy. Nie mam złudzeń, że za chwilę zostanę zwolniona. Od 1 kwietnia miały wejść nowe przepisy, według których powiatowych inspektorów powoływać i odwoływać będzie wojewódzki szef sanepidu po zasięgnięciu opinii wojewody. Wejście tych zmian zostało jednak przyśpieszone po uchwaleniu specustawy w związku z pojawieniem się koronawirusa - tłumaczy Caban-Korbas.

Inspektorka nie żałuje swojego wystąpienia i nie ma sobie nic do zarzucenia. - Jeśli mówiłam kolokwialnie i żartobliwie, to dla dobra społeczeństwa. Nastawienie psychiczne jest bardzo ważne w walce z chorobami. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby opanować tę panikę. Cóż, nagrała to lokalna telewizja i puściła w świat - opowiada Caban-Korbas.

Mówi, że po zwolnieniu o swoje prawa będzie walczyć w sądzie. Zgłaszają się do niej prawnicy gotowi bronić jej za darmo. Prawnikiem jest też jej mąż. - Nie można mi niczego zarzucić. Także udzielając informacji o pacjencie, nie przekroczyłam przepisów RODO. Tak mówią specjaliści - twierdzi inspektorka.

Ludzie podzieleni

Wystąpienie Caban-Korbas nie jest oceniane jednoznacznie. Po komentarzach w mediach widać, że większość Polaków nadal uważa, że była to kompromitacja. Z każdym dniem rośnie frakcja obrońców dyrektorki. Zapoznają się oni z pełnym nagraniem ze sztabu - nie tylko trzyminutowym i pociętym skrótem - który daje nieco inny obraz całej sytuacji. Na Facebooku powstały nawet wydarzenia "Zwolnij a pożałujesz. Front obrony Jadwigi" czy "Poparcie Dla Pani Dyrektor Jadwigi Caban-Korbas".

Pełne wystąpienie inspektorki zarejestrowała telewizja HTS Słubice:

Istotnym aspektem w sprawie jest fakt, że powiatem słubickim rządzi koalicja PO i SLD. Wieść niesie, że inspektorka przy zmianie przepisów i tak straciłaby posadę. PiS w jej miejsce wolałby kogoś swojego.

