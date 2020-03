Bywalcy kina Cinema City w Zielonej Górze jeszcze przed paroma dniami za normalny bilet zapłacić musieli 28 zł. Nieco niższe ceny obowiązywały m.in. dzieci i seniorów.

Wielkie było więc moje zdziwienie, kiedy wybrawszy się z ukochaną na seans popularnych ostatnio "Nędzników", pani przy kasie za jeden bilet zawołała jedynie 15 zł.

- A co się stało, że tak tanio? - zapytałem. I w ciągu następnej sekundy, jeszcze zanim pani zdążyła otworzyć usta, odpowiedziałem sobie sam, choć znów pytaniem. - Aaa... koronawirus?

Pani od biletów tylko się uśmiechnęła. A mnie to wszystko ładnie się powiązało, bo od paru dni widzę, co dzieje się w naszym mieście. Ulice wieczorami świecą pustkami, nawet w galerii handlowej mniej ludzi niż zwykle. Boją się zarażenia. Lekarze radzą przecież unikać zgromadzeń i dużych skupisk ludzi.

Po powrocie do domu postanowiłem to sprawdzić. Okazuje się, że nowe ceny biletów w sieci Cinema City weszły w czwartek, dobę po wykryciu w Polsce pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem. Promocja dotyczy kin Cinema City w całej Polsce i obowiązywać będzie do odwołania. Wszystkie bilety na seanse 2D kosztują 15 zł. I tylko w Warszawie jest nieco drożej - 17 zł.

A teraz niespodzianka, choć mnie akurat przekonuje średnio. Przedstawiciele Cinema City Poland podają, że zmiana polityki cenowej nie jest efektem pojawienia się w Polsce koronawirusa, a "wnikliwej analizy trendów rynkowych".

- Wprowadzona zmiana była planowana od dawna - oznajmiła Katarzyna Opertowska, dyrektorka ds. marketingu Cinema City Poland, na łamach portalu Wirtualnemedia.pl.

Swoją drogą, sieć kinowa obniżyła też ceny kart Unlimited. Do tej pory kosztowała 42 zł miesięcznie, a od czwartku - 33 zł.