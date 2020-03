Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, dwóch zakażonych Polaków ze Szczecina przebywało we Włoszech. Jeden z pacjentów, u którego potwierdzono obecność koronawirusa, leży w szpitalu we Wrocławiu. - Potwierdzono także przypadek zakażenia u pacjenta, który podróżował autobusem z Niemiec wraz z pierwszym zakażonym - mówił Szumowski. Więcej z konferencji prasowej - TUTAJ.

Przypomnijmy. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wykryto w środę na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Badanie wykazało pozytywny wynik u 66-letniego mężczyzny z Cybinki. Do zielonogórskiego szpitala został przywieziony w poniedziałek 2 marca specjalną karetką, którą szpital wysłał po wstępnym wywiadzie zebranym telefonicznie.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Szefowa sanepidu w Słubicach wyleci z pracy po zmianie przepisów. Zdecyduje PiS. "Nie mam złudzeń, zaczęłam się pakować"

66-latek przywiózł koronawirusa z Niemiec, gdzie bawił się na karnawale w Heinsbergu w Westfalii. W Niemczech mieszka też jego rodzina. Mężczyzna wracał do domu rejsowym autobusem. Wysiadł w Słubicach. Tym samym autokarem firmy Sindbad jechali także mieszkańcy Warmii i Mazur. Właśnie u jednej z pasażerek wykryto koronawirusa. Pacjentka przebywa na oddziale zakaźnym szpitala w Ostródzie.

REKLAMA

- Czuła się dobrze, ale w pewnym momencie zaczęły się u niej pojawiać wszystkie objawy związane z obecnością koronawirusa w organizmie. Jej stan jest stabilny. Kwarantannie domowej została poddana rodzina tej pacjentki - mówi olsztyńskiej "Wyborczej" Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego, - ,

Zielonogórski pacjent "zero" czuje się coraz lepiej. Jak informują lekarze, jeśli leczenie będzie przebiegało prawidłowo, spędzi w izolatce jeszcze 7-10 dni. Pacjent jest leczony objawowo m.in lekarstwami na kaszel.

Koronawirus o zmienionej niedawno nazwie SARS-CoV-2 powoduje zapalenie płuc o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG.

REKLAMA

Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni. Wirus należy do rodziny tzw. koronawirusów, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że pod mikroskopem elektronowym pokrywające je wypustki przypominają koronę słoneczną, jaka otacza Słońce w czasie całkowitego zaćmienia - czytamy we wrocławskiej "Wyborczej".

Nie każda osoba zarażona wymaga hospitalizacji. Szacuje się, że około jednej czwartej zakażonych ma ciężki przebieg choroby, reszta umiarkowany lub lekki, niewymagający pobytu w szpitalu, tylko kwarantanny w domu. Wszystko wskazuje na to, że wirus zakażenie koronawirusem może też przebiegać zupełnie bezobjawowo.

CZYTAJ TAKŻE: Pacjent z koronawirusem czuje się dobrze. Prosił o telewizor, na razie ma tylko telefon