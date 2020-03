– Mamy pisemną gwarancję, że pieniądze na pomoc szpitalowi w Zielonej Górze dotrą. Naciski się opłaciły, pieniądze obiecało nam ministerstwo. Problem jednak w tym, że szpital nie ma ich na koncie, a firmy sprzedające sprzęt i materiały ochronne żądają gotówki – mówiła w sobotę na konferencji prasowej marszałek lubuska Elżbieta Polak.

21,5 mln zł trafi do lubuskich szpitali. Umowy z dyrektorami placówek podpisała marszałek Elżbieta Polak fot. Krzysztof Kubasiewicz/lubuskie.pl

Pieniądze dla szpitali na pomoc w walce z koronawirusem trafiają najpierw do wojewodów. Bożena Chudak, dyrektor wydziału zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, potwierdza, że wojewoda lubuski dostanie 5 mln zł na „zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb szpitali, które zostały postawione w stan podwyższonej gotowości”. Z tej kwoty Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze dostanie 2 mln zł.

Dodatkowo szpital ma dostać tysiąc maseczek i 300 kombinezonów. – Dojechały już z magazynów rezerw państwowych. Niestety, kombinezony są niekompletne. Brakuje rękawic, ochraniaczy na buty, gogli – mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego. – Oczywiście uzupełniamy braki z naszych zapasów. Ale one szybko topnieją. Dziennie na jednego pacjenta na oddziale zakaźnym zużywa się pięć kombinezonów. Niedawno mieliśmy ich 10, łatwo obliczyć, jakie są potrzeby.

Koronawirus i słaby punkt w szpitalach

Szpital zielonogórski na pierwszej linii koronawirusowej jest od kilku dni, kiedy w organizmie 66-letniego pacjenta z Cybinki wykryto koronawirusa.

– Dziś na oddziale z pacjentem zero przebywa jeszcze dwójka pacjentów. Wykazują objawy grypy. Po jej potwierdzeniu będą zwolnieni do domu. Pewnie stałoby się to szybciej, ale w naszym systemie najsłabszym punktem jest diagnostyka – mówi dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego w zielonogórskim szpitalu.

Dziś szpital posyła próbki do laboratoriów do Warszawy lub do oddalonego o 100 km Gorzowa. – Przy doposażeniu naszego laboratorium moglibyśmy koronawirusa badać na miejscu. Wynik dostalibyśmy w ciągu kilku godzin, a nie kilkunastu lub po upływie doby – tłumaczy dr Smykał.

– Czas jest bardzo ważny. Szybkie wykrycie wirusa lub jego wykluczenie spowodowałoby szybkie decyzje lekarzy: wypis do domu albo leczenie na oddziale. Szybka wykrywalność oznacza także oszczędności finansowe – tłumaczy Działoszyński.

Zielonogórski oddział szpitalny unowocześniono kilka miesięcy temu, gdy lecznica walczyła z bakterią New Delhi. W remonty i sprzęt włożono ok. 5 mln zł. By oddziałowe laboratorium wykrywało koronawirusa, potrzebny jest zakup tzw. matryc genetycznych. A jak tłumaczą lekarze, na to nie trzeba milionów.

