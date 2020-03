Pierwszy informację o zakupach samochodów przez marszałka lubuskiego podał zachód24.pl. To satyryczno-publicystyczna witryna publicznego Radia Zachód. Lokalna, biedniejsza wersja formatu, jaką w TVP Info ma Michał Rachoń ze swoim programem „Jedziemy”. Rachoń masakruje w swoich programach Platformę Obywatelską i opozycję. Podobnie jest w „Zachodzie”.

„Pod urząd podjechały cztery luksusowe limuzyny” – napisali publicyści rozgłośni. Zakup wstępnie ocenili na milion złotych. Dlaczego tak dużo? „Wg niepotwierdzonych jeszcze informacji bryka Marcina Jabłońskiego (PO) zostanie dostarczona osobnym transportem. Biorąc jednak pod uwagę rozmach byłego marszałka i jego słabość do luksusu, zaokrągliliśmy łączną kwotę do miliona” – wytłumaczyli.

Przekonywali, że właśnie przyłapali marszałek Elżbietę Polak na gorącym uczynku. Ze swoją ekipą szasta pieniędzmi na luksusy w najmniej odpowiednim momencie. Gdy w szpitalu zielonogórskim dojrzewał koronawirus, Platforma głośno protestowała przeciwko przekazaniu 2 mld zł dla TVP zamiast na onkologię, krytykowała wojewodę za brak pomocy szpitalom, gdy koronawirus był już u lubuskich bram.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, samochody dla zarządu województwa zakupione w 2020 r. Fot. Artur Łukasiewicz/AG

„Proponujemy jednak, by oprócz wożenia partyjnych działaczy podpisać stosowny kontrakt z NFZ na transport pacjentów do wojewódzkich szpitali. Podróż w komfortowych warunkach bez wątpienia wyjdzie Lubuszanom na zdrowie. Radzimy wziąć to poważnie pod uwagę. Będą oszczędności i żaden z »reżimowych dziennikarzy« nie przyczepi się do marszałkowskiej rozrzutności” – drwili radiowcy.

Wojewoda Dajczak wytyka limuzyny

Tekst uruchomił małą lawinę komentarzy. Głos zabrał wojewoda lubuski Władysław Dajczak z Prawa i Sprawiedliwości.

„Marszałek wystąpiła o pieniądze dla szpitala w Zielonej Górze, twierdzi, że sama przekazała 350 tys. zł, a jednocześnie słyszymy, że do Urzędu Marszałkowskiego przywieziono pięć nowoczesnych limuzyn za 850 tys. zł. To każe się zastanowić, co jest ważniejsze dla mieszkańców” – komentował wojewoda w Radiu Zachód.

Urażony poczuł się Marcin Jabłoński, polityk PO z zarządu województwa. Robicie nieustannie wszystko, by dowieść, że w waszym wypadku powiedzenie »Niżej upaść nie można« nie miało zastosowania” – odpisał.

Faktycznie, samochód dla Jabłońskiego z pięciu zamówionych aut był najdroższy. Czarny volkswagen z silnikiem Diesla kosztował w zielonogórskim salonie Świtoń-Paczkowski 172 tys. zł. Pozostałe cztery za 592 tys. zł dostarczył salon Toyoty z Łodzi. Każdy z hybrydowych wozów typu Camry wycenił na 148 tys. zł. Pięć samochodów kosztowało więc razem 764 tys. zł. Przetarg w urzędzie marszałkowskim rozpisano pod koniec stycznia, rozstrzygnięto go dwa tygodnie później, w lutym.

Dąbrowski: Ile toyot kupisz za dwa miliardy

– Irytująca jest hipokryzja wojewody. Właśnie media piszą, że rząd kupuje 280 samochodów, dla urzędu wojewódzkiego w Gorzowie także. I to wcale nie auta z najniższej półki – komentuje marszałek Polak. – Nasz zakup aut był od dawna planowany. Jeden z samochodów zarządu województwa miał ponad pół miliona kilometrów przebiegu, pozostałe ponad 300 tys. km. To już chodziło o bezpieczeństwo.

Marszałek podkreśla, że cztery kupione wozy są hybrydowe: – A więc ekologiczne, zużywają mniej tradycyjnego paliwa. Są bardzo ekonomiczne.

Jej zdaniem samochody jak na taką klasę były w normalnej rynkowej cenie. – Daleko nam do bizantyjskiego gestu jak marszałka małopolskiego z PiS – mówi Polak.

W grudniu ubiegłego roku media opisywały nowe auto marszałka Witolda Kozłowskiego. Marszałek z Krakowa kupił mercedesa z silnikiem Diesla za 390 tys. zł. Zakupem limuzyny zainteresowało się już CBA.

W piątek wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której do TVP i mediów publicznych ma trafić ok. 2 mld zł.

Podpis prezydenta skomentował na Facebooku Arkadiusz Dąbrowski, szef zielonogórskiego PSL. „I to uczucie, kiedy nagle uświadamiasz sobie, że za 2 mld zł mógłbyś sobie kupić 14 285 samochodów Toyota Camry” – napisał.

