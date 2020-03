Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

W piątek Senat przyjął bez poprawek specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Głosowało 83 senatorów, 74 było "za", 9 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Wśród senatorów, którzy wstrzymali się od głosu, był Wadim Tyszkiewicz. Senator (niezależny) z Nowej Soli tłumaczy, że jest zwolennikiem konkretnych działań i nie miał ochoty brać udziału w teatrze pozorów.

- Dostałem dziesiątki, jeśli nie setki próśb, żeby nie głosować za specustawą z bardzo wielu powodów, od jej niekonstytucyjności począwszy (prof. Łętowska), po zagrożenia ograniczeń wolności obywatelskich. To nie jest dobra ustawa. Ma ona sporo dobrych rozwiązań, ale jest niedopracowana i ma wiele niebezpiecznych elementów. Ta ustawa to broń atomowa w rękach nieodpowiedzialnych polityków. Mam nadzieję, że ta broń nie zostanie użyta - pisze Tyszkiewicz na Facebooku.

- W czasie debaty w Senacie, senatorowie PiS apelowali o zapobieganie epidemii paniki. Odpowiedziałem: najlepszym sposobem na zapobieganie panice jest mówienie prawdy, a nie mydlenie oczu Polakom. A ta prawda jest nieco inna niż można usłyszeć w TVP - wyjaśnia były prezydent Nowej Soli.

Potrzebne pieniądze, nie konferencje rządu

Tyszkiewicz tłumaczy, że to samorządy są na pierwszej linii walki z koronawirusem, i że muszą otrzymywać od rządu realne wsparcie na walkę z koronawirusem. - Samymi konferencjami prasowymi przedstawicieli rządu walki z koronawirusem się nie wygra. Nakazami też. Za nakazami muszą iść pieniądze - pisze senator.

- Szpital w Zielonej Górze do tej pory był w dobrej kondycji finansowej. Ale dzisiaj ponosi ogromne koszty sytuacji, w jakiej się znalazł. Trzy oddziały szpitalne zostały zamknięte i nie wykonują planowanych (płatnych z NFZ) zabiegów i operacji. Wczoraj można było usłyszeć: "W Zielonej Górze w szpitalu kończą się zapasy masek, skafandrów, fartuchów. Pielęgniarki grożą, że odejdą od łóżek" - opisuje Wadim Tyszkiewicz. - Do wczoraj [piątek - red.] marszałek województwa, nadzorująca szpital, nie została ani razu zaproszona przez wojewodę na posiedzenia sztabu antykryzysowego. A to przecież ona jest na pierwszej linii walki. Do wczoraj musiała sobie radzić sama. Wczoraj pani marszałek otrzymała pismo, w którym wojewoda obiecuje przekazać szpitalowi 5 mln zł, 1000 maseczek (1000 pracowników) i 300 kombinezonów jednorazowych. Lepiej późno niż wcale - dodaje senator.

Były prezydent Nowej Soli wyjaśnia, że senatorowie we wtorek rozpoczną prace nad stworzeniem nowelizacji specustawy, która naprawi jej błędy. - Mamy w Senacie gotowych mnóstwo poprawek do niej. Zablokowanie jednak ustawy byłoby przełożeniem wejścia jej w życie o około miesiąc. Mając na uwadze stan wyższej konieczności, jako odpowiedzialna opozycja demokratyczna, "puściliśmy" tę ustawę bez poprawek - pisze Tyszkiewicz.

