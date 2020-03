Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Jeśli państwowy inspektor sanitarny podda nas kwarantannie lub izolacji, należy się nam wypłata świadczenia z tytułu choroby: wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę i zasiłku chorobowego z kasy ZUS. Podstawą do otrzymania pieniędzy jest dokument o poddaniu kwarantannie lub izolacji, który inspektor musi dostarczyć do ZUS lub pracodawcy maksymalnie do zakończenia tego okresu.