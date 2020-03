Dziś premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kontrole sanitarne na granicach Polski. Na początek największe siły zostaną skierowane na zachodnią i południową granicę. Kontrole będą odbywać się na starych przejściach granicznych w Kołbaskowie, Świecku, Olszynie, Jędrzychowicach i Górzyczkach. Kontrole będą przeprowadzać strażnicy graniczni, policjanci czy inspektorzy transportu drogowego. Kontrole obejmą wszystkie autobusy, busy, vany.

– Każdy z pasażerów będzie miał zbadaną temperaturę, jeśli będzie miał gorączkę, zostanie zbadany w ambulansie medycznym. Będzie można w nim sprawdzić osoby, które mają symptomy choroby. Polska jest pierwszym państwem, który wprowadzi takie obostrzenia w Europie – mówił na specjalnej konferencji Mariusz Kamiński, minister MSWiA. I dodawał, by nie mylić standardowej kontroli na granicy z kontrolą sanitarną. Mimo to apeluje o cierpliwość na granicy. Mogą zdarzyć się kolejki. – W interesie nas wszystkich jest to, by takie osoby zostały zbadane. Żeby chory nie narażał swoich kolegów w pracy. Chodzi o skrajną odpowiedzialność – mówił Kamiński.

Osoby z gorączką, objawami choroby, które wracają z rejonów, w których występuje zakażenie koronawirusem, zostaną przewiezione do szpitali.

Jak masz gorączkę, muszą cię zbadać

Granica polsko-niemiecka w Świecku, 9 marca 2020 r. Płk Tomasz Michalski, komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Arch. HTS Słubice

Pasażerowie będą musieli wypełnić tzw. kartę podróżnego – wpisać w nią swoje dane, adres zamieszkania. Kontrolujący ich wylegitymują, by sprawdzić, czy wpisują prawdziwe dane. Po co? By łatwiej było potem dotrzeć do osób podróżujących autokarem, jeśli potwierdzi się obawa, że jeden z współpasażerów jest zakażony koronawirusem. Tu służby czerpią doświadczenie z pierwszego przypadku zakażenia chorobą w Polsce, gdy mężczyzna wrócił z Westfalii. Po kilku dniach odkryto, że dwoje kolejnych pasażerów jest także zakażonych.

Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej: – Punkty kontroli sanitarnej będą działać 24 godziny na dobę. Karty pasażera powinny być wypełnione w dwóch językach polskim i angielskim, wypisane przed kontrolą – tłumaczył.

Na lotniskach też sprawdzają pasażerów

Rząd zapewnił, że Agencja Rezerw Materiałowych, która dostarcza maski, kombinezony, gogle itp., ma pełne zapasy. Podobne kontrole wprowadzono już dawno na lotniskach.

– Jesteśmy częścią międzynarodowego systemu i wszystko działa bez zarzutu – mówił Kamiński i dodał, że rządowi zależy, by wzmocnić udział kwarantanny, którą można odbyć w domu.

Premier Morawiecki zaapelował o odwołanie imprez masowych. – Chcemy działać roztropnie, zapobiegać. Choć inne kraje, np. Niemcy, Francja, Hiszpania, nie wdrożyły takich zaleceń, my uważamy, że masowe imprezy mogą rodzić ryzyko – mówił premier i przyznał, że nie wyklucza wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, przedszkoli czy uczelni wyższych.

Na konferencji przypomniano także, że można zostać ukaranym grzywną 5 tys. zł, jeśli celowo złamie się kwarantannę.

Ministerstwo Zdrowia od środy potwierdziło już łącznie 16 przypadków koronawirusa w Polsce. Wywołuje on chorobę układu oddechowego COVID-19, która charakteryzuje się wysoką gorączką, dusznościami, kaszlem, bólami mięśni i zmęczeniem.

