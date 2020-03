To już pewne. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze na walkę z koronawirusem dostanie nieco ponad 2 mln zł z tzw. pierwszej transzy rządowej pomocy. - Tylko szpital nadal nie ma tych pieniędzy na koncie - mówiła w poniedziałek na sesji sejmiku lubuskiego marszałek Elżbieta Polak.

Sejmik lubuski, debata o koronowirusie. Marszałek lubuska Elżbieta Polak Screen. lubuskie.pl

By pieniądze dotarły, potrzebna jest umowa z wojewodą. - Będzie podpisana z marszałkiem natychmiast, jak otrzymamy niezbędne dokumenty z ministerstwa finansów - zapewniał wicewojewoda Wojciech Perczak (PiS).

Kto wyrówna straty po koronawirusie?

W poniedziałek na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze przebywało sześciu diagnozowanych pacjentów, w tym jeden pacjent zero. Mężczyzna zakażony koronawirusem nie ma wysokiej gorączki.

Radni dopytywali wicewojewodę o odwoływane przez samorządowców imprezy i spotkania. Czy przedsiębiorcy i organizatorzy wydarzeń dostaną rekompensaty? Kto odpowiada za straty?

- Odpowiada ten, kto podejmuje decyzje. Wojewoda odpowiada za swoje - odpowiadał Perczak. - Przygotowywany jest pakiet rekompensat dla przedsiębiorców, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Straty będą, to oczywiste. Nie możemy liczyć na cuda.

Sejmik lubuski, debata o koronowirusie. Wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak Screen. lubuskie.pl

Odwoływania imprez broniła Dorota Konaszczuk, lubuski wojewódzki inspektor sanitarny. - Odwoływanie zalecam jako lekarz i epidemiolog. Sytuacja jest dynamiczna, w ub. tygodniu mieliśmy jeden przypadek zakażenia koronawirusem, dziś jest już kilkanaście. Zdrowy rozsądek podpowiada, by ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Rezygnacja z imprez jest jednym ze sposobów.

Koronawirus. Dlaczego laboratorium jest daleko?

Szpital liczy też na pomoc w dostawach odzieży ochronnej dla personelu. - W ciągu kilku dni zużywamy tysiąc par rękawiczek, fartuchów, maseczek, ochron na obuwie i kombinezonów - tłumaczył dr Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego w zielonogórskiej lecznicy.

Sejmik lubuski, debata o koronowirusie. Jacek Smykał, kierownik oddziału zakaźnego w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Screen. lubuskie.pl

Przekonuje, że oddziałowi pomógłby sprzęt do badań koronawirusa. - W ciągu dwóch, trzech godzin znalibyśmy wyniki. Dziś poznajemy je po co najmniej 10 godzinach. Mimo że laboratorium w Gorzowie działa bardzo dobrze, to dla nas lepszym byłoby laboratorium na miejscu. Oszczędzilibyśmy sporo sprzętu ochronnego, a więc ich pieniędzy.

- To dziś niemożliwe. Tak naprawdę obecnie, co mogę powiedzieć po konsultacjach, warunków szybkiej oceny próbek nie spełniają dwa laboratoria, gorzowskie i zielonogórskie. Przyczyny są nie tylko w sprzęcie, ale i w diagnostach - odpowiadała Bożena Chudak, dyrektor wydziału zdrowia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie.

