Mężczyzna został zatrzymany do sprawy i osadzony w policyjnym areszcie w krośnieńskiej komendzie. Tkwi już tam 48 godzin.

– Kaszle, ma gorączkę. Wrócił niedawno z Niemiec – mówi „Wyborczej” funkcjonariusz, który prosi o zachowanie anonimowości. Jego zdaniem kontakt z mężczyzną miało kilkunastu policjantów.

– Uczestniczyli w jego zatrzymaniu, wykonywali czynności na komendzie. Był nawet przesłuchiwany przez prokuratora. Gdyby to wszystko zliczyć, wyjdzie kilkanaście osób – tłumaczy i dodaje, że na komendzie panuje panika.

– Boimy się, że za chwilę wszyscy będziemy chorzy. Jeśli mężczyzna jest faktycznie zakażony, pół miasta zaraz zachoruje – dodaje. I zdradza, że od mężczyzny pobrano próbki, wynik miał być znany w poniedziałek ok. godz. 22, ale źle pobrano wymazy. Trzeba było je powtórzyć.

- Dziś już wiemy, że mężczyzna nie jest zakażony. A wymazy zostały prawidłowo pobrane - mówi Aleksnadra Chmielińska -Ciepły, rzecznik wojewody.

Policjanci żalą się, że nie ma czym dezynfekować pomieszczeń.

Co na to policja? Odpiera krytykę.

- Komenda jest dobrze wyposażona, policjant, który miał ostatnio kontakt z mężczyzną był kompletnie wyposażony w ubrania ochronne, miał maskę, kombinezon, specjalne buty - wylicza Mateusz Sławek z biura prasowego i zaprzecza, by w komendzie brakowało środków czystości.

Cztery dni temu (6 marca) pytaliśmy biuro wojewody, jakie materiały ochronne i w jakiej ilości zostały przekazane lubuskiej policji, w tym zielonogórskiej komendzie?

- Tym podmiotom nie przekazywano sprzętu i materiałów do indywidualnej ochrony. Posiadają je w ramach zasobów własnych. Jeżeli otrzymamy ww. materiały z zamówień, które złożyliśmy na rynku lub z Agencji Rezerw Materiałowych oraz gdy analiza potrzeb w tym zakresie to wskaże, wtedy będziemy wspierać również te służby - poinformował Wyborczą Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody.

18 zachorowań w Polsce

W minioną środę minister zdrowia ogłosił, że mamy w Polsce pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. To mieszkaniec Cybinki (Lubuskie), który od poniedziałku przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Bawił się na karnawale w Heinsbergu w Westfalii w zachodnich Niemczech. I tam z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością zakaził się wirusem z Wuhanu.

W sumie w Polsce we wtorek do południa było 18 zachorowań na chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pierwszy chory wciąż przebywa w szpitalu w Zielonej Górze, kolejni są hospitalizowani w Szczecinie, Poznaniu, w Ostródzie, we Wrocławiu, w Warszawie, Raciborzu i w Krakowie.

