W Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak zarządził dwutygodniową przerwę w nauce. Dotyczy to wszystkich miejskich placówek. W Zielonej Górze prezydent lekcji nie odwołuje. Na razie rodzice sami wybierają taką metodę prewencji, by nie zarazić się koronawirusem.

– Mamy pustki w żłobkach. W grupach jest po czterech maluszków. Mniej dzieci chodzi także do przedszkoli. Rodzice naprawdę obawiają się koronawirusa – mówi Wioleta Haręźlak, dyrektor ds. oświaty w zielonogórskim magistracie. Przyznaje, że dyrektorzy szkół dostali zalecenia, by odwołali szkolne imprezy, wycieczki. Odwołano także miejskie imprezy dedykowane dzieciom np. w ośrodku kultury, centrum przyrodniczym.

Jak ustrzec się koronawirusa w szkole?

Czy placówki oświatowe są przygotowane do walki z wirusem Covid-19?

– Jako rodzic i lekarz mam wątpliwości, czy są już w stanie gotowości. Uważam, że powinny zostać wprowadzone pewne zasady w trybie pilnym – mówi dr n. med. Dariusz Kotlęga, specjalista neurolog, ordynator w głogowskim szpitalu, wykładowca kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prywatnie ojciec ośmiolatki. – Dzieci mają niewielkie objawy zakażenia, podobne do przeziębienia, ale stanowią bardzo duży czynnik dla rozpowszechnienia się wirusa w społeczeństwie. To stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia rodziców, a szczególnie dziadków, gdyż śmiertelność znacznie wzrasta po 60. roku życia – mówi dr Kotlęga. I podaje, że dzieci w szkole powinno się izolować. Najmłodsze oddzielić od starszych, na przerwach dzieci nie powinny się mieszać. Najważniejsze: wychowawcy powinni odsyłać przeziębione dzieci do domów.

Dobrze byłoby, gdyby każda ze szkół miała termometr bezdotykowy. Dr Kotlęga wskazuje, że codziennie wychowawcy powinni przypominać najważniejsze instruktaże. – Jak myć ręce, i nalegać, by robić to przynajmniej przez 20 sekund; jak kichać, kaszleć w rękaw, a nie w dłoń lub na kogoś - wylicza doktor. Szkoły powinny częściej myć szkolne korytarze, sale gimnastyczne.