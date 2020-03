Postanowienia zespołu antykryzysowego UZ zapadły we wtorek. Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa władze uczelni wstrzymały do odwołania odwiedziny we wszystkich domach studenckich (dotyczy osób, które nie są pracownikami lub studentami uniwersytetu) oraz zakwaterowanie nowych lokatorów.

Uczelnia zawiesiła także uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym, imprezy sportowe i konferencje. Dodatkowo wstrzymane zostały wszystkie wyjazdy pracowników UZ, zarówno krajowe, jak i zagraniczne.