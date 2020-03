Pierwsze postanowienia zespołu antykryzysowego UZ zapadły we wtorek. Najważniejszą decyzją była ta o wstrzymaniu odwiedzin w akademikach. Uczelnia zawiesiła też wszelkiego rodzaju uroczystości i wydarzenia, a pracownikom zalecono ograniczać bezpośredni kontakt do minimum. O odwoływaniu zajęć nie było jednak mowy.

Wszystko zmieniło się już kilkanaście godzin później. W środę rano władze uczelni podjęły decyzję o zawieszeniu do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, a studentom nakazały opuścić akademiki. Żacy na ich opuszczenie czas mają do piątku (nie dotyczy to jedynie obcokrajowców).