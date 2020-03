Zapisz się na nasz codzienny newsletter o koronawirusie. Piszemy dla Ciebie bez sensacji i paniki



Zajęcia dydaktyczne na zielonogórskiej uczelni zostały odwołane. Jedynie pracownicy naukowi, dydaktyczni oraz administracja i obsługa będą wykonywać, w miarę możliwości, swoje obowiązki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Koronawirus. UZ idzie na ostro: wszystkie zajęcia odwołane, studenci mają wynieść się z akademików

Zgodnie z zaleceniem prof. Tadeusza Kuczyńskiego, rektora uczelni, studenci zamieszkujący akademiki czas na wyprowadzkę mają do piątku 13 marca. W Zielonej Górze jest sześć domów studenta: Vicewersal i Wcześniak na Kampusie B przy al. Wojska Polskiego oraz Piast, Ziemowit, Rzepicha i SBM przy na Kampusie A przy ul. Podgórnej i Wyspiańskiego. W każdym z nich zamieszkuje kilkaset osób. Z różnych regionów Polski. Niektórzy nawet z Podlasia i Lubelszczyzny.

REKLAMA

Niektórzy z żaków już teraz wyjeżdżają do domów rodzinnych. Pakują walizki, wsiadają w samochody lub udają się na dworzec. Ale spora część nie godzi się z decyzją władz UZ. Sytuację komentują na grupach na Facebooku: „Ja też pracuje i w sumie nie mam się gdzie podziać. Ale jak widać mało kogo to obchodzi”, „Po moim trupie się wyprowadzę”, „No ciekawe, jak ktoś nie ma gdzie”, „Nie będę jechać na 2 tyg 300 km do starych. Poza tym jak ktoś pracuje to co, nagle zwolnienie bo UZ?”.

- Co mamy zrobić? Mieszkamy tu od lat na stałe. Nie mamy do kogo pojechać, żeby zatrzymać się na jakiś czas. Mamy pracę w Zielonej Górze i nie możemy tłumaczyć się tym, że musimy opuścić akademik - zżymają się studenci mieszkający w Vicewersalu i Wcześniaku.

Już wiadomo, że akademiki na pewno muszą zostać opuszczone do piątku, 13 marca. Na miejscu pozostaną tylko studenci zagraniczni. Wszyscy trafią do jednego z domów studenta.

REKLAMA

Ci, którzy z pewnych przyczyn nie mają, gdzie się podziać, będą mogli złożyć wniosek o przedłużenie terminu wyprowadzki. Wówczas władze ustalą, do kiedy student musi opuścić akademik.

- Osoby które nie mają takiej możliwości będą musiały złożyć wniosek, który pojawi się w nowym komunikacie. Argument "praca" odpada. Jest to tylko czasowe przedłużenie na znalezienie sobie lokum zastępczego bądź kupna biletów w najbliższym możliwym terminie. Ci którzy zostają na dłużej ryzykują kwarantanna oraz zamknięciem w DS do odwołania (brak wyjścia i wejścia z akademika) - informuje Rada Mieszkańców.

Od momentu wyjazdu z akademika, nie będzie można do niego wrócić aż do odwołania. Studenci mają prawo zostawić niepotrzebne im na co dzień rzeczy w swoich pokojach.

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus. Morawiecki wyręczył Kubickiego. Szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce zamknięte na dwa tygodnie!