Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze to wielospecjalistyczny ośrodek, największy w regionie, dziennie przyjmuje kilkuset pacjentów. Ma także jedyny w Lubuskiem oddział zakaźny. To właśnie tu trafiają pacjenci z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19. Na oddziale znajduje się 35 łóżek. Oddział od ponad tygodnia jest zamknięty na klucz.

Dziś prezes szpitala Marek Działoszyński, podjął decyzję, by zamknąć pozostałe oddziały. W trosce o pacjentów. W szpitalu leży wiele osób z osłabioną odpornością, dla których zetknięcie z wirusem może zakończyć się śmiercią. Do tej pory szpital ograniczył wizyty bliskich pacjentów, do jednego chorego mogła przychodzić jedynie jedna osoba wyznaczona z rodziny.