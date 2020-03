Oddział zakaźny zielonogórskiego Szpitala Uniwersyteckiego, jedyny taki w województwie, zajmuje cały budynek przy ul. Podgórnej. Od kilkunastu dni jest już zamknięty na klucz. Nikt do niego wejdzie. Leczone są w nim jedynie osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem. Pacjenci, którzy mieli inne jednostki chorobowe, zostali odesłani na inne oddziały do izolatek lub wrócili do domów.

Do oddziału są przewożeni także podróżni, których stan zdrowia zaniepokoił strażników na granicy. Od poniedziałku bowiem trwają na przejściach granicznych kontrole sanitarne pasażerów autobusów, busów i vanów wracających z zagranicy.