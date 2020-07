To najświeższe dane przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. W Zielonej Górze uprawnionych do głosowania jest 102,3 tys. wyborców. Do godz. 12 zagłosowało 28,2 proc. zielonogórskich wyborców (dwa tygodnie temu o tej porze frekwencja było nieco wyższa - 28,6 proc). To daje nam drugie miejsce w kraju w rankingu frekwencji w największych polskich miastach. Wyżej jest tylko Warszawa. Na trzecim miejscu znalazł się Toruń.

O ile z frekwencją w Zielonej Górze jest świetnie, to dużo gorzej wygląda ona w województwie lubuskim. Z wynikiem 22,7 proc. region zajmuje przedostatnie miejsce w kraju. Niżej jest tylko Opolszczyzna. Nad Lubuskiem uplasowała się Wielkopolska.