Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki frekwencji do godz. 12. W Lubuskiem uprawnionych do głosowania jest 756,3 tys. wyborców. Do południa do urn poszło 171,7 tys., czyli 22,7 proc. Średnia krajowa jest o 2,5 punktu wyższa.

W Lubuskiem wyższa frekwencja była w miastach. Rekordowa w Zielonej Górze - przekroczyła 28 proc., w Gorzowie natomiast 26 proc.

Najniższą frekwencje odnotowano w gminie Górzyca w powiecie słubickim. Wyniosła 13,5 proc.

Frekwencja w stolicach i powiatach