1 ZDJĘCIE Wybory prezydenckie 2020. Głosowanie w Olsztynie (Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Gazeta)

Z rodziną, solo, z wnukiem - lubuscy politycy głosują w wyborach. Apelują do mieszkańców, by nie zapomnieli o wyborach. Co piszą pod swoimi zdjęciami z lokali wyborczych?