W Krośnie Odrzańskim w radzie miasta rządzą radni z komitetu burmistrza Marka Cebuli z PO. Jest ich 14 na 15. Opozycja w praktyce nie istnieje. Wiceprzewodniczącym rady jest Krzysztof Forster. I to on doprowadził do białej gorączki miejscowy PiS, którego liderem jest poseł Jacek Kurzępa.

Poseł tuż po ogłoszeniu w niedzielę wyników exit pool dołożył opozycji i wyborcom Rafała Trzaskowskiego. - Cieszę się, że Polska Wartości uosobiona przez Parę Prezydencką wygrywa w zderzeniu z cynizmem, nihilizmem i zwyczajnym łajdactwem politycznym - napisał na swoim profilu FB.