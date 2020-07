ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY



Ministerstwo Zdrowia o kolejnych 264 przypadkach poinformowało we wtorek. Wśród nich znalazło się kolejnych 12 osób w Lubuskiem. 11 to zakażeni z Zakładu Opiekuńczo Leczniczego we Wschowie. Kolejni, bo w niedzielę odnotowano tam 48 przypadków.

Z tych 11 osób, 9 to pacjenci (osoby starsze), a dwie to pracownice personelu z woj. wielkopolskiego (kobieta w młodszym i średnim wieku). - Z naszych informacji wynika, że ich stan jest dobry. Czekamy na kolejne komunikaty stamtąd - informuje Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego.