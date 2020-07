Włamania - stare i świeże - do kościoła w Sulechowie w powiecie zielonogórskim wyglądały niemal identycznie. Na nagraniu z monitoringu widać jak złodziej wchodzi do przedsionka, wspina się po metalowej kracie, odgina górną część i dostaje się do środka. Mężczyzna rozbija puszkę przy ołtarzu, zabiera pieniądze i ucieka.

Jedno z podobieństw wygląda najbardziej zaskakująco. 41-letni mieszkaniec Sulechowa włamuje się do kościoła w środku dnia, za nic ma ryzyko, że mógł zostać zauważony przez przechodniów.