ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY

Oznacza to, że liczba przypadków w Polsce wzrosła do 40 782, a w Lubuskiem do 328.

Nowe przypadki odnotowano w sześciu powiatach. Pacjenci to mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego, nowosolskiego, wschowskiego, słubickiego, żagańskiego i krośnieńskiego.

- W powiecie międzyrzeckim są to kobieta i mężczyzna w średnim wieku oraz mężczyzna o nieznanym nam wieku. Jeśli chodzi o powiat nowosolski, to kolejne dziecko z przedszkola nr 5 w Nowej Soli, gdzie wybuchło ognisko. Natomiast w powiecie wschowskim i krośnieńskim są to łącznie trzy kobiety w średnim wieku, a w żagańskim młody mężczyzna. Wszyscy przebywają w izolacji domowej, są w dobrym stanie - informuje Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego. - Jedyną osobą hospitalizowaną jest pacjent w sile wieku w powiecie słubickim - dodaje.