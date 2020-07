To dramatycznych scen doszło w bloku socjalnym we Wschowie podczas ostatniego weekendu. - Prawdopodobnie doszło do sprzeczki w trakcie spożywania alkoholu - donosi tamtejsza prokuratura rejonowa.

39-letni mężczyzna rzucił się z nożem na 70-latka. Ciosy dosięgły szyi. Rany były poważne. - Długie, na 3, 5 i 8 centymetrów - ustalili śledczy. - Napastnik działał z zamiarem pozbawienia życia.