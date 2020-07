Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Oprócz pacjentów z Zielonej Góry czwarty nowy chory pochodzi z powiatu świebodzińskiego.

- Dwie osoby z Zielonej Góry to młoda kobieta i jej dziecko, trzecią jest niezwiązany z nimi mężczyzna w średnim wieku. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w izolacji domowej. Tak samo jest w przypadku młodego mężczyzny z powiatu świebodzińskiego - tłumaczy Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego.

We wczorajszym raporcie MZ nie uwzględniono informacji o drugim zgonie w Lubuskiem, do którego przyczynił się koronawirus. Zrobiono to dziś. Służby czekały na potwierdzenie informacji. Chodzi o 88-latkę z Gorzowa. Zmagała się również z chorobami współistniejącymi.

REKLAMA

Nieznacznie wzrosła liczba ozdrowieńców. Wirusa pokonało 158 z 332 zakażonych:

Skąd pochodzą chorzy?

75 osób z powiatu wschowskiego,

58 osób z powiatu świebodzińskiego,

37 osób z Zielonej Góry,

27 osób z powiatu żagańskiego,

25 osób z powiatu krośnieńskiego,

21 osób z powiatu nowosolskiego,

20 osób z powiatu żarskiego,

10 osób z powiatu zielonogórskiego,

9 osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

9 osób z powiatu słubickiego,

8 osób z powiatu międzyrzeckiego,

7 osób z Gorzowa

5 osób z powiatu gorzowskiego,

3 osoby z powiatu sulęcińskiego,

8 osób z województwa wielkopolskiego,

2 osoby z województwa mazowieckiego,

2 osoby z województwa małopolskiego,

2 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego,

1 osoba spoza Polski.

MZ podało w środę informację o 380 nowych przypadkach. Od początku epidemii w Polsce, odnotowano ich 41 162. Zmarło 1 636 osób. Wyzdrowiało 31 139 (368 w ciągu ostatniej doby).