MZ w czwartkowym raporcie podało informację o 418 nowych przypadkach koronawirusa i 9 zgonach spowodowanych chorobą.

Trzech zakażonych pochodzi z Gorzowa, dwóch z pow. krośnieńskiego, po jednym z Zielonej Góry, pow. żagańskiego, świebodzińskiego i wschowskiego.

– To trzech obcokrajowców, którzy zostali przetestowani na obecność wirusa w Gorzowie. Są też kolejne przypadki pochodzące z ognisk: to starsza kobieta w DPS-ie w Jordanowie, gdzie wykryto już kilkudziesięciu chorych, i starszy mężczyzna we wschowskim zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wszyscy są w dobrym stanie – informuje Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego.