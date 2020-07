Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Milczący protest odbędzie się dziś (piątek) o godz. 17:30 przed ratuszem w Zielonej Górze. Organizatorzy, Instytut Równości i Wspólna Zielona Góra, chcą sprzeciwić się planom rządu, który chce wypowiedzieć konwencję stambulską.

- Ordo Iuris i PiS chcą doprowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Antyprzemocowej, czyli konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Dzięki temu będą mogły zalegalizować w Polsce przemoc w rodzinie. I o to toczy się cała walka - piszą organizatorzy w zapowiedzi protestu.

"Bez wypowiedzenia Konwencji Polska nie będzie mogła zalegalizować przemocy w rodzinie. O to tu chodzi. Tak, wiemy, że PiS i Ordo Iuris bredzą, że Konwencja nie jest potrzebna, bo odpowiednie zapisy mamy albo możemy mieć w zwykłych ustawach. Chwileczkę, to skoro nasze prawo jest zgodne z Konwencją, to dlaczego mamy ją wypowiadać? No właśnie. Po to, żeby nasze prawo w sposób niezgodny z Konwencją ZMIENIĆ", tłumaczą Instytut Równości i Wspólna Zielona Góra.

Organizatorzy zachęcają: "Weźcie ze sobą banery, na maseczkach napiszcie BRAK ZGODY i stańcie przy nas na milczącym proteście."

