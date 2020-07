Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Ministerstwo Zdrowia najnowszy komunikat podało w piątek o godz. 10:30. Liczba chorych na COVID- 9 w Polsce to obecnie 42 036, a w woj. lubuskim 350. Zmarły kolejne cztery osoby - trzy z nich są z naszego województwa.

To pacjenci ze wschowskiego ZOL-u i hospicjum. Poprzednie dwie z trzech ofiar również leczyły się w tym miejscu, a jedna w Gorzowie. - 83-latek walczył o powrót do zdrowia w zielonogórskim szpitalu. 81-latka przebywała w Zakładzie, a 53-latka w hospicjum. Wszyscy pacjenci mieli choroby współistniejące - informuje Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzeczniczka wojewody lubuskiego i dodaje, że w ogniskach wirusa w ZOL-u i w DPS-ie w Jordanowie niektórzy chorzy powrócili już do zdrowia.