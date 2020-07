Dotychczas załatwienie sprawy w zielonogórskim wydziale komunikacji wyglądało tak, że po przyjściu do urzędu należało pobrać bilet z numerem i czekać na swoją kolej. A ponieważ jest to jedna z najbardziej obleganych jednostek urzędu miasta, dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdzie ludzie pobierali od razu kilka biletów, by następnie je odsprzedawać. Pierwsi zielonogórzanie pod wydziałem ustawiali się już o godz. 4 rano (urząd zaczyna pracę o 7.30).

Władze miasta chcą, by takie obrazki przy ul. Sienkiewicza nie były już więcej oglądane. Posłużyć temu mają świeżo wprowadzone zmiany w pracy wydziału - obowiązują od piątku, 24 lipca.