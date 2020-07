1 ZDJĘCIE 24.04.2020, Lublin, pobieranie próbek do badania na obecność koronawirusa. (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

W piątek padł nowy rekord zakażeń w Polsce. Wśród 657 chorych znalazło się 11 w woj. lubuskim. Zmarło siedem osób, w tym jedna we Wschowie. To dziesiąta osoba w regionie, do której śmierci przyczynił się koronawirus.