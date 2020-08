Wyjątkowe nagranie policji (szkoda, że podobnych nie montuje częściej!) przedstawia wydarzenia z ubiegłego czwartku. Tego dnia późnym wieczorem policjanci próbowali zatrzymać do kontroli hondę civic z trzema mężczyznami i nastolatką w środku. Działo się to na ul. Batorego w Zielonej Górze.

Kierowca hondy zlekceważył mundurowych - docisnął gaz, postanowił uciekać. Radiowóz ruszył w pościg ulicami Harcerską i Rajską, dotarł ul. Chrobrego do ścisłego centrum, gdzie uciekinierzy zaczęli wjeżdżać pod prąd w wąskie uliczki, choćby przy placu Jana Matejki. Po drodze policjanci zauważyli, jak jeden z nich przez okno samochodu wyrzuca małą, czarną torbę. Odszukano ją dopiero później - w środku znajdowała się podzielona na porcję metamfetamina.

Tymczasem pościg trwał dalej. Honda zmierzała w stronę Jędrzychowa. Wreszcie uciekinierzy wjechali do lasu ul. Nową, by tam spróbować ostatniej szansy - porzucenia auta i ucieczki pieszo. Ale nic z tego nie wyszło. Sprawę policji ułatwiło dwoje młodszych pasażerów. Zostali w aucie, najwyraźniej nie chcąc pogarszać swojej sytuacji i narażać na usłyszenie zarzutów.

Uciekać do lasu próbowali 28-letni kierowca i jego rówieśnik, pasażer. Obaj zielonogórzanie. Pierwszy dwa tygodnie temu wyszedł z więzienia. Siedział siedem lat za rozboje i kradzieże. Tym razem mężczyzna był pod wpływem amfetaminy i marihuany. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie pojazdem mimo sądowego zakazu oraz pod wpływem środków odurzających. Drugi z uciekinierów przyznał się, że wyrzucona przez okna metamfetamina należała do niego.

REKLAMA

- Pozostała dwójka pasażerów - 19-latka i 24-latek - została przesłuchana jedynie w charakterze świadków - podkreśla podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskiej policji.