Sprawą mostu w Pilchowicach żyją media w całej Polsce, informują o niej też światowe media. Most leży co prawda w województwie dolnośląskim, blisko Jeleniej Góry, ale wielu Lubuszan bywa w tamtych okolicach, jadąc np. w Karkonosze.

- Wiceminister kultury Paweł Lewandowski przekonywał, że most kolejowy nad Bobrem nie jest zabytkiem i ekipa filmowa może go wysadzić. Wiceminister Magdalena Gawin, która pełni funkcję generalnego konserwatora zabytków, twierdzi jednak, że most będzie wpisany do rejestru zabytków, a obawy o jego los są bezprzedmiotowe - opisuje wrocławska "Wyborcza".