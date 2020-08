Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Rafi to młody pies, który od 1 lipca przebywa w schronisku dla zwierząt w Żarach. Został znaleziony na jednej z ulicy. Miał przetrącony kręgosłup. - Najprawdopodobniej został potrącony przez samochód, najpewniej będzie całe życie jeździł na wózku - tłumaczy Żarskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Aport.

Pies nie był zaczipowany, miał na sobie czerwoną obrożę, ale nie zgłosił się po niego właściciel.

Rafi miał już zrobione badania, ale potrzebne są bardziej szczegółowe. Takie, które pokażą, czy nie ma uszkodzonych nerwów. - Niestety, do tego potrzeba pieniędzy. Im dłużej jesteśmy w niewiedzy, tym dłużej Rafi się męczy, nie może wyzdrowieć i biegać beztrosko. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Wystarczy chociaż drobna kwota. Serdecznie dziękujemy - apeluje na Facebooku Stowarzyszenie Aport. - To cudowny psiak, który ma chęć życia, bardzo chce być blisko człowieka i jest pieszczochem - dodaje.

Wpłat można dokonywać na numer konta Stowarzyszenia Aport 11 2030 0045 1110 0000 0285 5490 (BNP PARIBAS). Ważne, by w tytule wpisać RAFI, dzięki czemu pomoc trafi do konkretnego psa.

