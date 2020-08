Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.



Zmarły mieszkaniec Zielonej Góry to 74-latek. Miał choroby współistniejące. Początkowo przechodził koronawirusa stosunkowo łagodnie. Dlatego przebywał w izolacji domowej odkąd test okazał się pozytywny. - Nagle źle się poczuł. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł - informuje Katarzyna Wojciechowska z biura wojewody lubuskiego.

Drugą ofiarą, o której dowiedzieliśmy się w środę i 12. w woj. lubuskim ogólnie, jest 73-letnia kobieta z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego we Wschowie, gdzie panuje ognisko wirusa, co przyczyniło się do śmierci kilku tamtejszych pacjentek i pacjentów. Podobnie jak zielonogórzanin kobieta zmagała się z chorobami współistniejącymi.