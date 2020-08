Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Sejmikowy klub Samorządowe Lubuskie, który tworzą Wioleta Hareźlak, Beata Kulczycka, Aleksandra Mrozek i Edward Fedko, ogłosił we wtorek, że źle się dzieje z budową Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Skrytykowano działania lekarzy, którzy tworzą nowy szpital. – Środowisko pediatryczne ma wiele uwag dotyczących specjalistycznego leczenia najmłodszych Lubuszan. Dlatego przygotowaliśmy cztery interpelacje dotyczące sytuacji pediatrii w województwie – alarmowała Aleksandra Mrozek i dopytywała o kadrę, liczbę łóżek, sprzęt, budując przy tym czarny obraz dziecięcego szpitala.

– Same mury nie zadbają o zdrowie i życie najmłodszych – zawyrokowała Wioleta Hareźlak, która w kampanii wyborczej wywiesiła billboardy ze swoim zdjęciem na tle nowoczesnego szpitala z hasłem „budujemy szpital” i logo miasta, choć w rzeczywistości prezydent Janusz Kubicki nie dołożył do inwestycji ani złotówki.

Dziś marszałek Elżbieta Polak zwołała konferencję. – Wiem, że nasz sukces boli innych, ale tej inwestycji nikt nie zatrzyma. Wkrótce będziemy leczyć tu dzieci - powiedziała marszałek i przypomniała, że prezydent Kubicki od początku nie wspierał inwestycji.

– Dwa lata blokował wydanie pozwolenia na budowę – przypomniała marszałek Polak. – To nie jest projekt polityczny, ale bardzo merytoryczny. Komisja Europejska śledzi medialne doniesienia. Radni po prostu szkodzą szpitalowi i dzieciom.

Lekarze: To nas zabolało

Słowa radnych Samorządowego Lubuskiego zabolały lekarzy, którzy tworzą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Kadrę kompletują Kazimiera Kucharska-Barczyk, kierownik klinicznego oddziału pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego, pomysłodawczyni Centrum, i prof. Marcin Zaniew, nefrolog, pediatra, kierownik Katedry Pediatrii Collegium Medicum, zastępca dyrektora ds. kształcenia.

– Nie sądziłam, że przyjdzie moment, że ktoś powie takie słowa. Takich kłód się nie spodziewałam. No cóż, sukces ma też wrogów. Jesteśmy już tak blisko, że na pewno odniesiemy zwycięstwo. Budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka dla pokoleń – mówiła ordynator. I nie kryła żalu. – Pracuję dla szpitala ponad 40 lat, można było mnie zapytać. Jest mi bardzo przykro, bo tej budowie oddałam całe serce – tłumaczyła z żalem.

Prof. Zaniew dopytywał, o jakie środowisko pediatrów chodzi, bo projekt budowy centrum był konsultowany z krajową konsultant ds. pediatrii, prof. Anną Dobrzańską, i konsultantem wojewódzkim, dr. Tomaszem Jarmolińskim. – Kto w takim razie dziś podważa sens tych ustaleń? – dopytywał.

Marszałek Polak tłumaczyła: – Wspólnie, kilkunastu fachowców wypracowało kierunki kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem właśnie po to, by poprawić najgorszą w Polsce dostępność do leczenia dla małych pacjentów. Wpisaliśmy tę inwestycję w Kontrakt Terytorialny. A potem wykonaliśmy morderczą pracę, zaangażowało się w nią wiele osób – dodała marszałek.

Prof. Zaniew: – Mam wrażenie, że robi się z tego sprawa polityczna, a tego bym nie chciał. Zdobywamy cenionych lekarzy, kształcimy własnych, szukamy pieniędzy na wyposażenie i za chwilę będziemy w tym nowoczesnym szpitalu leczyć dzieci, a tymczasem usłyszeliśmy same kłamstwa o sobie – przyznał.

Marszałek Polak: Rozmawiamy z Owsiakiem, ale niech pomoże także Kubicki

Szpital dla dzieci wart 160 mln zł będzie jednym z najnowocześniejszych w kraju. Mostostal Zabrze za chwilę zamontuje europejskiej klasy tomografy, rezonans, wyposaży cały blok operacyjny. Pozostaje wyposażenie, czyli łóżka (jedno kosztuje nawet 70-120 tys. zł), szafki, sprzęt do diagnostyki.

Marszałek przyznaje, że o wyposażeniu dziecięcego szpitala od lat rozmawia z Jurkiem Owsiakiem.

– Obiecał, że dołoży cegiełkę, i robi to zresztą cały czas. Takich działań oczekuję też od radnych wojewódzkich, wójtów, burmistrzów, prezydentów. Bo szpital jest projektem regionalnym. Proszę prezydenta Zielonej Góry, prezydenta Nowej Soli, by dołożyli się do wyposażenia Centrum – zaapelowała marszałek.

Oprócz tego marszałek negocjuje z Komisją Europejską, o problemie rozmawiała na Konwencie Marszałków w Lubniewicach. – W Europejskim Programie Odbudowy jest dla Polski 23 mld euro. Celem jest zwiększenie odporności w publicznej ochronie zdrowia. Specjalne środki dedykowane są dla dzieci. Komisja Europejska zdiagnozowała, że z powodu pandemii aż 25 mln dzieci w Europie jest zagrożonych wykluczeniem społecznym, jeśli chodzi o zdrowie i edukację. My ze swoim kluczowym projektem świetnie się w to wpisujemy. Do 14 sierpnia mamy czas, by złożyć wnioski – tłumaczyła marszałek.

Co z kadrą?

W Centrum Zdrowia Matki i Dziecka będą pracować specjaliści europejskiej klasy. Listę nazwisk wymienił prof. Zaniew:

- prof. Józef Ryżko, wybitny specjalista gastroenterolog, były kierownik Kliniki Gastroenterologii w Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,

- prof. Ewa Gorczyńska, która poprowadzi onkologię dziecięcą, stworzyła Przylądek Nadziei we Wrocławiu,

- prof. Marcin Polok, wybitny urolog i chirurg dziecięcy, konsultant dla województwa dolnośląskiego,

- Andrzej Haliński, chirurg urolog, jako jedyny w Polsce, nieliczny w Europie, usuwa kamienie endoskopowo, bez konieczności rozcinania brzucha, albo kruszy kamienie ultradźwiękami. Szkolił w naszym szpitalu lekarzy z całego świata.

- Neonatologią z III stopniem referencyjności, jedną z najlepszych w kraju, kieruje Marzena Michalak-Kloc, która ratuje wcześniaki z 23. tygodnia ciąży. Prof. Zaniew zadbał także o młodych lekarzy, ma już swoich rezydentów.

– Mamy też kilku innych specjalistów, których nazwisk teraz nie możemy podać. Udało się pozyskać akredytacje na szkolenie dla 14 rezydentów. To są lekarze, z których wiedzy i pomocy będziemy korzystać. Trzeba też wspomnieć o licznych szkoleniach, m.in. dla kadry pielęgniarskiej. Niektóre procedury już zresztą robimy, jak np. biopsja nerki – nowatorski zabieg u dziecka – wyliczał prof. Zaniew, który sam jest znakomitym nefrologiem, pediatrą o ogromnym doświadczeniu, współpracował z kliniką nefrologii Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

