To już piąta edycja "Kina na winnicy". W najbliższą niedzielę, 9 sierpnia w podzielonogórskim Górzykowie będzie można obejrzeć film "Francuski pocałunek". Pokaz rozpocznie się o godz. 21.30 na winnicy Winnogóra. Wstęp wolny.

"Francuski pocałunek" to komedia romantyczna z 1995 r. W głównych rolach występują Meg Ryan i Kevin Kline. Główna bohaterka filmu leci do Paryża, by ratować swój związek, który zawisł na włosku.