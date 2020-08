W niedzielnym (9 sierpnia) porannym raporcie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 624 przypadkach zakażeń koronawirusem. Najwięcej ich odnotowano na Śląsku (149), w Małopolsce (108) i na Mazowszu (81). Resort zdrowia informuje także o śmierci siedmiu pacjentów.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 51 791 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 1 807 osób.

W niedziele badania potwierdziły w woj. lubuskim 20 nowych przypadków zakażeń. Pacjenci pochodzą z powiatu słubickiego (2), gorzowskiego (10), międzyrzeckiego (1), żagańskiego (1), nowosolskiego (3) i m. Zielona Góra (3) i informują służby wojewody lubuskiego.

Do tej pory w Lubuskiem z powodu COVID-9 zmarło 12 osób, 255 pacjentów wyzdrowiało. Licznik zakażeń w regionie to dziś 524: To:

82 osoby z powiatu wschowskiego,

77 osób z powiatu świebodzińskiego,

57 osób z Zielonej Góry,

42 osoby z powiatu słubickiego,

36 osób z powiatu nowosolskiego,

34 osób z powiatu żagańskiego,

31 osób z powiatu gorzowskiego,

30 osób z powiatu międzyrzeckiego,

30 osób z powiatu krośnieńskiego,

27 osób z powiatu zielonogórskiego,

21 osób z powiatu żarskiego,

21 osób z miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

11 osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

8 osób z powiatu sulęcińskiego,

8 osób z województwa wielkopolskiego,

2 osoby z województwa mazowieckiego,

2 osoby z województwa małopolskiego,

2 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego,

2 osoby z województwa zachodniopomorskiego,

1 osoba spoza Polski.

