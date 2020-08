Sytuacja po wyborach prezydenckich u naszych wschodnich sąsiadów wciąż jest bardzo trudna. Od niedzieli w Mińsku i wielu innych miastach Białorusi trwają protesty przeciwników Aleksandra Łukaszenki, które milicja i służby jemu podległe brutalnie pacyfikują. Zgodnie z wynikami exit poll urzędujący prezydent miał zwyciężyć z gigantycznym, prawie 80-procentowym poparciem. Część Białorusinów uznaje wyniki za sfałszowane. Ich zdanie podziela m.in. 27 państw członkowskich UE, które są gotowe do wprowadzenia w życie sankcji wobec białoruskich władz.

Od niedzieli zatrzymano niemal 7 tys. osób, wśród nich są również Polacy. Wielu ludzi jest już na wolności. Część z nich nie mogło powstrzymać łez. Mówili o znęcaniu się, biciu i zastraszaniu. Na wychodzących z aresztu czekały karetki, które najbardziej poszkodowanych zawoziły do szpitala.

CZYTAJ TEŻ: Protesty na Białorusi trwają. MSW obiecuje, że zwolni wszystkich zatrzymanych w Mińsku

Zielona Góra się nie zgadza

W niedzielę o godz. 12 pod BWA zbiorą się popierający protestujących na Białorusi.

REKLAMA

Obecna będzie Katsiaryna Kardash. Jest Białorusinką. Od czterech lat mieszka w Polsce z mężem Tomkiem, zielonogórzaninem, którego poznała w ojczystym kraju. Mają trzyletnią córeczkę. Studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku grafika i architektura wnętrz, a z zawodu jest folklorystką i etnografką.

– Katsiaryna przemówi i zaśpiewa tradycyjne pieśni białoruskie. Ustawimy się w łańcuch na wzór łańcuchu solidarności tworzonego przez kobiety na Białorusi. Weźmiemy ze sobą banery. Będą na nich fotografie przedstawiające tragiczne wydarzenia ostatnich dni w Mińsku. Uczcimy też minutą ciszy poszkodowanych i zabitych przez ludzi Łukaszenki – zapowiada Andrzej Olszak, społecznik, i dodaje:

– Świat musi wiedzieć, że nieakceptowalne jest to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Zapraszamy każdego. Niezależnie od przynależności politycznej. Zaznaczę, że nie jest to wydarzenie polityczne. To wyraz poparcia Polek i Polaków dla Białorusinek i Białorusinów.

REKLAMA

CZYTAJ TEŻ: Senator Wadim Tyszkiewicz: Urodziłem się na Białorusi. To dziś brzmi dumnie