W piątek w Sejmie w ekspresowym tempie przegłosowano podwyżki pensji dla posłów, ministrów, prezydenta oraz samorządowców. Zwiększono też subwencje budżetowe dla partii i wprowadzono pensję dla pierwszej damy. Przeciwko zagłosował tylko klub Konfederacji, a także pojedynczy posłowie z innych klubów.

Ustawa wywołała bardzo duże kontrowersje. To od wczoraj jeden z głównych tematów w Polsce. PiS wprowadził zmiany ramię w ramię z opozycją, w ekspresowym tempie. Politycy na sejmowych korytarzach unikali dziennikarzy. Podwyżki krytykuje bardzo wielu Polaków, a także komentatorów życia politycznego.

ZOBACZ: Podwyżki w Sejmie przyjęte. Jak głosowali lubuscy posłowie?

Teraz głos w sprawie zabrał także Wadim Tyszkiewicz, wieloletni prezydent Nowej Soli, obecnie niezrzeszony senator.

REKLAMA

- Krótko: regulacje są potrzebne, ale czas i forma - fatalne. Ja na pewno za ustawą w tej formie nie zagłosuję. Jeszcze nie wiem, czy nie wezmę udziału w głosowaniu, wstrzymam się od głosu, czy zagłosuję przeciw. Muszę poznać szczegóły propozycji opozycji czy ewentualnych poprawek - napisał Tyszkiewicz na Facebooku.

Dalej tłumaczy, że znalazł się w trudnej sytuacji.

- Idąc do Senatu, zapowiadałem, że będę walczył o nowe regulacje płac dla samorządowców. Nie może być tak, że płaca wójta czterotysięcznej gminy jest niewiele niższa od płacy prezydenta dwumilionowej metropolii. Nie może być tak, że prezydent Wrocławia zarabia 8,5 tys. zł bez jakichkolwiek nagród czy premii, nawet za najlepiej wykonaną pracę. Czyli mniej więcej tyle, co dobry glazurnik czy hydraulik, z pełnym szacunkiem dla ich pracy. Bo to nie tylko kwestia wysiłku i samej pracy, ale branej odpowiedzialności za miasto, za ludzi - wyjaśnia Tyszkiewicz.

REKLAMA

- Nie może być też tak, że dzisiaj nagminnie parlamentarzyści PiS są jednocześnie ministrami. Czyli pobierają podwójne wynagrodzenie, będąc jednocześnie władzą ustawodawczą i wykonawczą. Dorabiają sobie, dostając kasę za lojalność wobec partii. To wszystko trzeba wyjaśnić i uregulować, tylko jak napisałem, czas i forma - fatalne - podkreśla senator.

Na koniec stwierdza, że opozycja dała się złapać w pułapkę zastawioną przez PiS.

- Elektorat PiS nawet tego nie zrozumie, elektorat KO tego nie wybaczy. I znów PiS umocni władzę, mimo tego że to PiS złożył projekt tej ustawy - stwierdza Tyszkiewicz.

CZYTAJ TEŻ: Kucharska-Dziedzic o podwyżkach: Moment był parszywy, ale był warunek, że to musi być teraz