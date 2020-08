Janusz Rewers, kabareciarz, miejski radny:

Odeszła Ewa Demarczyk. To jedna z tych wybitnych artystek, która miała pecha urodzić się w strefie nieanglojęzycznej, bo w anglojęzycznej zapewne podziwiałby ją cały świat. My, nad Wisłą, mieliśmy to niewymowne szczęście oklaskiwać „Czarnego Anioła” i jak to często bywa, jakoś chyba mało docenialiśmy po latach. Takie mam wrażenie. Pani Ewa była przed wieloma, wieloma artystami, których dziś podziwiasz, drogi Facebooku...

Jej twórczość dla wielu to będzie zapewne duże odkrycie. Odkrywajcie koniecznie. Lub wspominajcie.